‘Na Vià tuc ënsem: 40 anni per l'associazione per gli Studi su Cravanzana

Quaranta anni di attività rappresentano un bel traguardo per un piccolo sodalizio, di un piccolo comune di Langa Alta: quattro decenni di ricerca, di studio, di pubblicazioni e mostre, di rappresentazioni teatrali tutte centrate sulla descrizione di un mondo contadino oramai scomparso e, da qualche tempo, focalizzate sulla descrizione di pregi e difetti di questa Langa moderna. I festeggiamenti sono iniziati a maggio con una grande mostra d’arte moderna che ha visto come protagonisti due artisti di fama internazionale (Massimo Berruti e Pier Tancredi De-Coll’). Sono continuati nel mese di giugno con il programma “Le bellezze degli altri” dove si è andati alla scoperta dei panorami del Lago Sebino e delle eccellenze di Franciacorta.

Ora proseguono con la 37ª edizione della Vià che si terrà il 15 e il 16 di luglio Il programma prevede il debutto il sabato sera di un nuovo spettacolo dal titolo “Nebbieu a Bareu” (Nebbiolo a Barolo) che tratta un argomento molto serio: le case di riposo. Walter Gabutti, che ne è l’autore ci dice: “Lo spettacolo nasce ai tempi del covid, quando i vecchietti delle case di riposo, già privati dei loro panorami, dei loro oggetti, minacciati dal mostro che poteva arrivare e colpire in ogni momento, si trovavano, per quegli eventi, anche scippati delle voci amiche e dalle visite, Il tema è indubbiamente serio ma abbiamo trovato il modo di affrontarlo alla nostra maniera, cioè con ironia e leggerezza in modo tale che gli spettatori possano fare qualche risata ma senza perdere di vista la complessità della questione che indichiamo».

I festeggiamenti proseguiranno domenica 16 luglio, alle ore 11, con una Messa di suffragio per ricordare i soci della Associazione che sono “andati avanti” e con il pranzo sociale presso il Ristorante da Maurizio (luogo simbolo poiché la prima veglia si svolse proprio in quei locali). Alle ore 16.00 la Langa incontrerà l’Occitania. Il gruppo LA MEIRO sarà gradita ospite con le sue musiche e i suoi balli coinvolgenti.

Il programma si concluderà con un apericena organizzato dal Bar Nisurin (per prenotare rivolgersi a 338/8188 206 - 324/8789485 o palazzoscarampi@gmail.com)