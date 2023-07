Sofia Protto parteciperà con la Nazionale di Badminton ai prossimi Campionati Europei

La direzione tecnica della Federazione Italiana Badminton ha ufficializzato i componenti della Nazionale Under 17 che prenderà parte ai Campionati Europei 2023 in programma a Vilnius, in Lituania, dal 4 al 12 agosto prossimi.

Ne farà anche la giovanissima Sofia Protto tesserata nella società Alba Shuttle Badminton, a cui è arrivata la convocazione nei giorni scorsi, con grande soddisfazione e orgoglio da parte del team albese.

Saranno 9 gli atleti della squadra italiana impegnata con le migliori compagini europee nel torneo di Vilnius, dove da programma, figureranno i tornei di singolo, doppio e doppio misto.

Dopo alcuni stage e raduni con il gruppo azzurro, Sofia è entrata a farne parte stabilmente, grazie ai miglioramenti fisici e tecnici degli ultimi mesi, insieme agli ottimi risultati ottenuti nei tornei e sicuramente farà la sua parte in una competizione prestigiosa.

Indicativo il modo con cui la federazione di uno sport in cui la lealtà è al primo posto nella scala dei valori, invita gli atleti a presentarsi:

“Considerando l’onore e l’importanza del vestire la maglia azzurra della Nazionale, si auspica un comportamento consono a chi è chiamato a rappresentare la nostra nazione nel mondo”.

Tanti complimenti e un grande augurio a Sofia Protto per questo traguardo raggiunto.