Carta "Dedicato a te" per sostenere la famiglia, Ciaburro: "Aiuto per non lasciare indietro nessuno"

“Con la carta “Dedicata a te”, il Governo Meloni dimostra ancora una volta di lavorare attraverso misure concrete che, in questo caso, consentirà alle famiglie in difficoltà di fronteggiare il così detto caro carrello”.

Con queste parole l’onorevole Monica Ciaburro - membro della Commissione Agricoltura - commenta la carta acquisti per beni alimentari, voluta dal Ministero dell’Agricoltura, a sostegno delle famiglie meno abbienti: a beneficiarne saranno circa un milione e 300 mila cittadini, con un Isee non superiore ai 15mila euro.

Per ottenere la carta elettronica non è necessario presentare domanda: chi è interessato e rientra nei requisiti previsti dalla misura, sarà informato dai Comuni sulla base di un elenco fornito dall’Inps. Il ritiro è presso gli uffici postali.

“Con la carta Dedicata a te del valore di 382,5 euro - precisa l’onorevole Ciaburro - i beneficiari potranno ottenere il 15% di sconto aggiuntivo rispetto le promozioni regolarmente attuati negli esercizi commerciali che aderiscono alla convenzione”.

Con "Dedicata a te", non solo si aiuteranno le famiglie a fare la spesa ma anche, come spiega il deputato piemontese: “si potrà sostenere la produzione alimentare nazionale. L’intervento, inoltre, ha anche un significato attivo per far incrementare i consumi, andando a beneficiare determinare le filiere”.

Sono settemila 558 i Comuni italiani che hanno già attivato le procedure per la consegna della tessera ai loro cittadini.

“Molti di questi nuclei familiari sono piemontesi e sono già stati avvertiti dall’INPS, che ha comunicato ai Comuni la lista delle famiglie beneficiarie del provvedimento”.

La carta deve essere attivata entro il 15 settembre per evitare dispersioni: quelle non attivate verranno disattivate e i fondi ripartiti tra chi ha attivato la carta.





“Lo sforzo della politica del Governo Meloni - conclude Ciaburro - è dare corresponsabilizzazione collettiva, non lasciando indietro nessuno. Chiederemo ulteriori sforzi alle filiere per andare incontro a una diminuzione dei prezzi di alcuni prodotti che hanno visto una crescita negli ultimi mesi troppo rilevante. La carta Dedicata a te - conclude Ciaburro - è un’altra dimostrazione dell’attenzione massima posta da quest’Esecutivo nei confronti dei cittadini più fragili”.