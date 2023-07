Calcio Eccellenza: la Pro Dronero conferma Andrea Bosio

NOTA UFFICIALE PRO DRONERO

La Pro Dronero e' lieta di annunciare la riconferma anche del centrocampista Andrea Bosio (2000), uno dei giocatori piu' talentuosi a disposizione di mister Antonio Caridi, che ha accettato con entusiasmo la possibilita' di rimanere all'interno del progetto dei Draghi ,destinato ad essere ancora completato con l'inserimento di altri giovani per l'allestimento di un organico che possa essere il piu' possibile competitivo per le posizioni di vertice dell'Eccellenza come promesso dalla Presidenza della Societa' biancorossa.