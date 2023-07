Primo nuovo innesto per l'Alba Calcio che, nella prossima stagione, giocherà in Serie D in virtù dell'esaltante promozione conquistata poche settimane fa.

La società langarola ha annunciato l'ingaggio di Ethan Chiavassa, portiere classe 2003 proveniente dal Fossano.

Chiavassa ritroverà dunque mister Fabrizio Viassi con il quale ha lavorato proprio nelle stagioni in maglia blues.