Ciclismo: Racconigi Cycling Team al via nel "Trofeo Antonietto Rancilio Ladies”

Vigilia di un nuovo impegno agonistico per il Racconigi Cycling Team, che nel tardo pomeriggio di domani, mercoledì 12 luglio, prenderà parte alla sesta edizione del “Trofeo Antonietto Rancilio Ladies”, gara open in programma sulle strade lombarde di Parabiago, in provincia di Milano.

Le atlete al via si sfideranno sulla distanza di 90 chilometri, spalmati lungo il tradizionale circuito cittadino di 3800 metri da ripetere per 24 volte. Il ritrovo è fissato alle ore 17:15 presso il “Museo Officina Rancilio 1926”, in via Galeazzi 22, mentre la competizione scatterà ufficialmente alle ore 19:45 da Piazza Maggiolini, dove sarà collocato anche il traguardo finale.

Il team manager Claudio Vassallo potrà contare sulle prestazioni delle junior Irene Cagnazzo, medaglia di bronzo al “Campionato Italiano”, Arianna Giordani, terza classificata domenica scorsa al “Gran Premio Sinergas spa San Felice 1893 Banca Popolare” di Massa Finalese (MO), Asia Rabbia, campionessa italiana su pista nella prova della velocità a squadre, ed Alessia Sgrisleri, e delle under al primo anno di categoria Camilla Marzanati, Melania Pognant Gros ed Elisa Roccato, già terza classificata nella gara di San Miniato (PI).

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “TROFEO ANTONIETTO RANCILIO LADIES” A PARABIAGO (MI):

- Cagnazzo Irene (Junior II° Anno)

- Giordani Arianna (Junior I° Anno)

- Marzanati Camilla (Under 23 I° Anno)

- Pognant Gros Melania (Under 23 I° Anno)

- Rabbia Asia (Junior II° Anno)

- Roccato Elisa (Under 23 I° Anno)

- Sgrisleri Alessia (Junior I° Anno)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce