Calendario Serie B, oggi sorteggio stagione 23-24: orario, dove vederlo in tv

(Adnkronos) - Attesa per il sorteggio del calendario del campionato di Serie B per la stagione 2023/2024. I tifosi potranno assistere alla composizione delle gare in diretta tv e streaming a partire dalle ore 20.30 in diretta su Sky Sport 24, Sky Go e NOW oltre che su DAZN e Helbiz.

Come in Serie A, quest’anno il calendario sarà asimmetrico e dunque il girone di ritorno non rispecchierà l’ordine delle gare del girone d’andata. Si parte con l'anticipo venerdì 18 agosto 2023, partite in programma anche sabato 19 e domenica 20. L'ultimo turno di campionato è in programma venerdì 10 maggio 2024.

Il torneo si fermerà in occasione delle soste dedicate alle nazionali, mentre è confermato l'appuntamento in campo per il 'Boxing Day' a Santo Stefano. La pausa invernale è invece in programma dal 27 dicembre 2023 al 12 gennaio 2024.