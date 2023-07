Rieti, cade ultraleggero: morto ex procuratore Paolillo

(Adnkronos) - Un ultraleggero a motore è caduto intorno alle 13 di oggi in zona Quattro Strade, a Rieti. Ai comandi c'era l'ex procuratore Ugo Paolillo, morto nello schianto. "Esprimo dolore e sgomento per la tragedia che si è consumata oggi con lo schianto di un aliante che ha provocato la morte dell’ex procuratore della Repubblica Ugo Paolillo. Rivolgo alla famiglia le più sentite condoglianze dell’Amministrazione comunale e della comunità reatina", le parole del sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi.

Per cause tuttora in fase di accertamento, l’aeromobile ha improvvisamente perso quota per poi impattare al suolo all’interno di una proprietà privata, senza coinvolgere altre persone. Sul posto anche personale medico del 118, carabinieri, polizia di Stato e dell’aeroporto di aviazione Ciuffelli.