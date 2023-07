A Castiglione Tinella l'ipotesi dell'agricoltura di precisione contro le malattie di vigneto

Martedì 18 luglio, alle 10, presso l’azienda agricola Mirko Arione a Castiglione Tinella (via Morandini, 4) avrà luogo la prima giornata dimostrativa del progetto Vi.P. – Viticoltura di Precisione promosso, in partnership, da: Confagricoltura Cuneo, Merlo Spa, Merlo Project, Altec, Egea New Energy SpA, Agroinnova – Unito, AgriNewTech S.r.l. e IDS.



Il progetto si propone di studiare, sviluppare e verificare sperimentalmente l’uso di un sistema di diagnosi, prescrizione e realizzazione degli interventi da effettuarsi sulla viticoltura, applicando l’agricoltura di precisione, con l’obiettivo di migliorare la produttività in vigna e diminuire l’impatto ambientale. L’attenzione è posta sullo stress idrico, sulle carenze nutrizionali e sulle malattie. La giornata, a partecipazione gratuita, nell’azienda agricola capofila del progetto è aperta a tutti gli operatori del settore.



Per maggiori informazioni telefonare al numero 0173 281929 o scrivere a: fogliati@confagricuneo.it.



Il progetto è finalizzato alla creazione di un modello riproducibile, al servizio di altre aziende vitivinicole del territorio cuneese e non solo, per permettere il monitoraggio puntuale del vigneto, grazie all’ausilio di droni e attraverso sistemi di telerilevamento e l’analisi multispettrale, per individuare le differenti cause di stress e malattie presenti nella coltura. In particolare, negli scorsi mesi, sono stati messi a punto dei metodi per capire, a distanza, lo stato di salute dei vigneti e, quindi, implementare strategie di difesa a ridotto impatto ambientale contro oidio e peronospora. La finalità di questo progetto è di arrivare a un approccio integrato con mappe di prescrizione, in funzione di quanto rilevato in campo. Queste mappe saranno usate da un’irroratrice elettrica, alimentata con l’impianto fotovoltaico installato nell’azienda agricola, per trattamenti sempre più puntuali.



Attualmente il progetto è nella sua fase operativa di prove in campo, che si susseguiranno con sempre più frequenza nei prossimi mesi della campagna 2023, e stanno coinvolgendo l’azienda agricola di Mirko Arione a Castiglione Tinella, partner capofila di Vi.P.



Il progetto finanziato nell’ambito del Psr 2014/2020 della Regione Piemonte, dalla misura 16 – Cooperazione, Operazione 16.1.1 – Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI.