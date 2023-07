78º Anniversario della Liberazione a Montoso di Bagnolo Piemonte: il ministro Zangrillo legge l’orazione ufficiale

Raccoglie ogni anno sempre più pubblico, la giornata dedicata all’Anniversario della Liberazione a Montoso, nel comune di Bagnolo.

«Due giorni di grande successo per Montoso - dice soddisfatto il sindaco Roberto Baldi -. Con la prima edizione di Montoso Festoso, molte le associazioni del paese che hanno organizzato una serie di iniziative, coinvolgendo i cittadini bagnolesi ed i turisti montosini, accompagnandoli con musica e buon cibo: circa 1500 i partecipanti nell’arco della giornata”.

Un evento “di contorno’, quello di Montoso Festoso, proposto con lo scopo di attirare gente e anche per far rivivere la località turistica, sia per far rivivere la memoria.

Infatti, prosegue il primo cittadino Baldi: “Anche domenica, la consueta festa dei partigiani ha registrato un ottimo numero di partecipanti, alla presenza di molti sindaci del territorio che ringrazio, del vice presidente del Consiglio regionale Franco Graglia che ringrazio personalmente per la sua disponibilità e presenza costante sul territorio, insieme con il ministro, il senatore Paolo Zangrillo che ha tenuto l’orazione ufficiale».

“Ho apprezzato e condiviso - sottolinea il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia - la convinta volontà dell’amministrazione comunale di Bagnolo, guidata da Roberto Baldi e dal vicesindaco Maurino Chiaffredo, di ricordare un momento importante della storia come l’anniversario della Liberazione, che ha dato vita all’Italia, la nostra patria, con la commemorazione degli oltre 400 caduti per la libertà, i cui nomi sono riportati sul monumento a 1.300 metri. Abbiamo il dovere - ha aggiunto Graglia - di tramandare ai giovani questo importante patrimonio storico ed umano. Grazie per offrire ai giovani l’opportunità di non dimenticare. Un ringraziamento particolare al ministro Zangrillo, oratore ufficiale, espressione concreta di una politica che deve essere vicina al territorio e ai suoi cittadini, come in un momento così importante”.