A Marene torna il cinema all'aperto

A seguito del grande successo della passata edizione, anche quest’estate all’Oratorio San Giuseppe, torna il cinema all’aperto!

Tre serate a tema: la prima, il 12 luglio insieme all’agenzia agricola CRESCO, serata green per adolescenti e adulti con la proiezione di “Captain Fantastic”, dove una famiglia decide di crescere i propri figli in una foresta del nord America, evitando ogni contatto con tecnologia e con la civiltà moderna. Il 19 luglio insieme a “Gruppo musicale 4sangiu”, serata junior per i più piccoli con la proiezione de “Il Piccolo Principe”, adattamento cinematografico animato del celebre romanzo. Infine, il 26 luglio insieme agli esperti dell’ESA, serata spaziale con la proiezione de “Interstellar”, dove in un futuro non precisato in cui l’umanità affronta grandi difficoltà a sopravvivere sulla terra, un gruppo di scienziati attraversa lo spazio in cerca di nuove opportunità.

I cancelli dell’oratorio saranno aperti dalle ore 20 per chiunque voglia fare un pic-nic in compagnia, aspettando le 21 ora del ritrovo e dell’inizio dell’evento.

Come l’anno scorso si potranno portare cuscini o coperte da casa e saranno disponibili sedie dal bar che sarà aperto tutta la sera per bibite, gelati o popcorn.

Il progetto Giovani Popcorn è realizzato in collaborazione con l’associazione NOI, la Parrocchia della Natività di Maria Vergine, la Biblioteca Comunale Falcone e Borsellino, la Consulta Giovani, il Comune di Marene e la Proloco di Marene. Si ringrazia la Banca CRS, la Fondazione CRT e la Fondazione CRS.

Per informazioni scrivere a: auditoriumsangiuseppemarene@gmail.com