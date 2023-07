Gancia (Lega): "Bene via libera al Chips Act, autonomia europea entro il 2030"

Bene l'approvazione in via definitiva del Chips Act.: l’obiettivo è l’autonomia e la leadership europea nei microchip entro il 2030.



Un provvedimento per raddoppiare la quota di mercato mondiale di semiconduttori detenuta dall'Ue, portandola dal 10% ad almeno il 20% entro il 2030, con 43 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati, di cui 3,3 da bilancio Ue.



Un passo in avanti per diminuire la dipendenza da stati esterni all’UE, ridurre i costi per l’industria e abbassare i prezzi per i consumatori, verso l’autonomia strategica e la sovranità tecnologica con maggiori opportunità per l’Italia, riduzione dei costi per l’Industria, prezzi più bassi per i consumatori e opportunità per le PMI con finanziamenti fino al 90%.





Lo afferma l’on. Gianna Gancia, europarlamentare della Lega