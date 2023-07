Giacomo Barbero di Canale è "Vignaiolo dell'anno" per il 2023

Si è rinnovata per la ventitreesima volta la competizione che l’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero propone alle aziende vinicole nostrane allo scopo di sostenere e valorizzare sempre più la produzione del vino, eccellenza del nostro territorio, fulcro notevole della sua economia.

Per gli stessi produttori si tratta di una non trascurabile occasione per ottenere una valutazione dei propri vini espressa da una commissione di indubbio livello di competenza, stimolo perciò per chi produce e anche orientamento per chi acquista.

Centottanta campioni di vino presentati da trentacinque ditte hanno impegnato per tre intensi giorni la commissione di degustazione presieduta dal cavaliere Massimo Marescotto, enologo, maestro assaggiatore dell’ONAV, affiancato da enologi ed esperti assaggiatori. A conclusione dei lavori, l’intera giuria ed il Gran Maestro Carlo Rista hanno espresso un compiaciuto giudizio globale per l’ottimo livello qualitativo dei prodotti che, a detta di Marescotto, “migliora di anno in anno, avendo raggiunto anche molti livelli di eccellenza”.

La solenne premiazione avverrà a Canale l’8 dicembre prossimo presso l’ex chiesa di San Giovanni dove ogni ditta riceverà il dovuto riconoscimento e verrà acclamato “Vignaiolo dell’anno” il giovane e dinamico produttore Giacomo Barbero di Canale che ha conseguito le prestigiose quattro ruote d’oro per l’eccellenza dei vini presentati.

Nella stessa data saranno resi noti gli altri produttori premiati.