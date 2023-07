La Croce Bianca in tour fa tappa a Ceva

Da metà giugno i volontari della Croce Bianca di Ceva stanno incontrando i cittadini dei comuni vicini per far conoscere i servizi che offre l’associazione e le varie forme attraverso cui le persone possono unirsi alla loro preziosa squadra.

Dopo le prime 5 tappe “fuori sede” lunedì 17 l’appuntamento sarà a Ceva, presso la Biblioteca Civica alle ore 20.30

Il tour “estivo”, organizzato con la collaborazione dell’Unione Montana Comunità Montana Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana e dei Comuni limitrofi, è nato con l’obiettivo di far conoscere da vicino ciò che ogni giorno impegna volontari e dipendenti, e i risvolti per l’utenza in caso di carenze di volontari.

E’ di questi giorni inoltre la notizia che a settembre la Croce Bianca potrà ospitare nella propria sede un’edizione del corso “SARA” Servizio di Accompagnamento con Relazione d’Aiuto: un corso normalmente organizzato nelle sedi centrali di ANPAS, e dedicato agli aspiranti volontari che preferiscono dedicarsi ai servizi ordinari anziché alle emergenze.

Le altre date del tour: Scagnello 20 Luglio, Priero 24 Luglio, Lesegno 25 Luglio, Sale San Giovanni 6 Settembre.