Made in Italy, la Fondiaria monregalese a sostegno dei sindaci per la tutela del Raschera

Gentile direttore,

Nella trasmissione Rai 1 del 5 luglio è andata in onda una appassionata conversazione del presidente Nazionale della Coldiretti a difesa del “Made in Italy” e con ampi riferimenti a marchi ovunque diffusi che evocano produzioni italiane senza alcun rispetto dell’origine geografica e dell’Italianità dei prodotti.

Argomento di grandissima importanza che ha fatto riferimento anche ai notevoli danni economici che questi abusi comportano ed è stata enunciata la precisa volontà di contrastare questi abusi. Questo nobile intento si affianca alle enunciazioni del Ministro Dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare. La nuova intestazione del Ministero induce a ritenere che finalmente si stia attivando una concreta iniziativa a difesa dei prodotti alimentari che i vari siti produttivi dell’Italia geografica evidenziano.

In primo luogo occorre capire quali siano i prodotti di sicura origine Italiana e la risposta parrebbe facile ed intuitiva. Annoveriamo varie sigle utili al riguardo (Presidi, KM 0, DECO ecc) che perseguono questo scopo. Certamente queste iniziative corroborano il concetto di italianità e di provenienza geografica dei vari ambiti produttivi. Ma, se affrontiamo il problema in modo razionale ed efficace alla luce delle attuali norme legislative, dobbiamo necessariamente constatare che solo la DOP (Denominazione di origine Protetta) ed in minor misura la IGP (Indicazione geografica Protetta) possono garantire questo obiettivo. I nomi geografici di riferimento sono assolutamente intangibili, non caduchi e possono essere utilizzati da tutti coloro che seguono le norme di legge, anche senza appartenere ad Organizzazioni di Categoria, Associazioni, Consorzi ecc.) Sembra elementare constatare che a questi prodotti è assicurata la protezione italiana ed anche Comunitaria. Dobbiamo tuttavia rilevare che in televisione, nei convegni, nelle istanze ufficiali Il Ministro e neppure i Presidenti della grandi Organizzazioni Agricole fanno riferimento a questo fondamentale aspetto e rarissimamente evocano la protezione DOP.

Occorre poi rilevare che, a livello italiano, a volte, i disciplinari delle denominazioni di origine consentano ai prodotti di essere designati con il nome geografico di origine, anche se, in effetti vengono prodotti altrove. Questo è ciò che accade alla DOP RASCHERA, piccola denominazione delle alpi Monregalesi che, similmente ad un banale marchio collettivo, è stata carpita dal suo territorio originale. In sostanza il formaggio RASCHERA è vestito come una DOP ma in realtà è un marchio collettivo della provincia di Cuneo.

Il Raschera è un evidente esempio di come un marchio si sia appropriato di una denominazione di Origine per poter produrre la Denominazione stessa fuori della zona di produzione. Approfitta della legittimazione e la tutela legale del disciplinare di produzione, plasmato secondo le esigenze del marchio.

Come è stato possibile tutto ciò? La domanda è stata presentata dal Consorzio di tutela della denominazione stessa che ha ottenuto anche l’incarico di vigilanza. Ci si domanda se il Ministero della Sovranità alimentare e gli organi della Regione Piemonte abbiano verificato se la struttura del consorzio fosse a composizione interprofessionale: allevatori produttori di latte, caseifici, confezionatori. Secondo i dati della ASL 1 del distretto di Mondovì – ovvero allevatori legittimamente appartenenti all’area geografica di riferimento Raschera nel Monregalese - sono 609; probabilmente sono poco rappresentati, rispetto alla pletora di produttori latte che sono attivi fuori dell’ambiente geografico di cui il formaggio è figlio e di cui porta il nome: Raschera. Ma i produttori esogeni debbono smettere di produrre? Assolutamente no. Semplicemente non debbono denominare Raschera un prodotto che non deriva da quel prestigioso sito dell’Alpe Monregalese.

Il concetto per cui esiste un Raschera d’alpeggio ed uno di pianura è concettualmente errato. Praticamente significa ammettere una sleale concorrenza interna.

Ritornando alle enunciazioni fatte in televisione dalla nomenclatura ufficiale di Organizzazioni professionali e Ministero, si constata il continuo deprecare sull’esistenza del falso “Made in Italy” Hanno perfettamente ragione. Ma come si può evitare? Ovviamente ricorrendo ai metodi legislativi che le norme Europee ed internazionali consentono. Così, ad esempio la Francia fin dal 1935 ha l’INSTITUT NATIONAL DES APPLLEATION D’ORIGINE CHE SI PROCCUPA DI PRIORITARIAMENTE VERIFICARE SE QUALCHE MARCHIO SI APPROPRIA DEI NOMI DELLE LORO DENOMINAZIONI DI ORIGINE o anche se il nome viene utilizzato impropriamente. ( ad esempio la sigaretta di nome Champagne è stata duramente perseguita e tolta dal mercato) Purtroppo in Italia ancora non esiste analogo strumento; quindi la deleteria confusione tra marchi collettivi e denominazioni di origine continua indisturbata. Infatti anche in Italia esistono marchi di importanti nomi geografici: Parma, Reggio, Modena che imitano importantissime denominazioni di grande livello economico e non una piccola denominazione e poco economicamente importante come il Raschera. Non stupisce quindi che anche all’estero esistano indisturbati marchi come ad es. Parmesan che andava bloccato prima ancora che fosse registrato. La legislazione internazionale sulla proprietà intellettuale può evitare confusione tra marchio e Denominazione di Origine protetta, ma consente anche che il marchio sia di proprietà del primo che lo registra senza opposizione. Ora noi possiamo solo evitare che alla scadenza questi marchi non siano più rinnovati. In ambito Cuneese il nome geografico della Val Grana che prende il nome dal torrente Grana, non protetto come DOP, è utilizzato legittimamente come marchio che, come tale, non è tenuto a rispettare l’origine geografica del prodotto.

Si comprende bene che l’impegno assunto dai sindaci dell’alpe Monregalese sia di grandissima importanza, non solo per il piccolo Raschera ma per il concetto stesso di Denominazione di Origine.

La nostra Associazione fondiaria è “Monregalese” in quanto ha di competenza solo lo specifico territorio così denominato; vuole contrastare l’abbandono dei terreni ed anche l’affievolimento dell’interesse economico per le attività produttive nelle terre alte. Per tale ragione ci proponiamo di affiancare l’azione che i Sindaci hanno avviato con il ricorso al Consiglio di Stato.

Riteniamo importantissimo attirare l’attenzione di Ministero ed Organizzazioni di categoria a prestare attenzione a questo aspetto: alcune lo fanno in modo esuberante ed edonistico, altre invece hanno sopito questo problema. Auguriamoci che tutti, Ministero compreso, possano passare da un sostegno del “Made in Italy” da una azione puramente espositiva ad un reale impegno operativo.