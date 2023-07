Odori sgradevoli a San Martino di Barge, interviene l'Arpa: nessun pericolo per la salute

Chi ha occasione di transitare in località San Martino di Barge avrà avuto modo di sentire un odore di materiale frenante che, con il caldo di questi giorni, pare essere ancora più persistente.

Negli scorsi mesi, in seguito alle segnalazione di alcuni abitanti della frazione bargese, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (Arpa) è intervenuta sul luogo per indagare sulle segnalazioni di odore provenienti dall'azienda Motion Technology, che fa parte della multinazionale americana Itt.

L’Arpa ha effettuato dei sopralluoghi e controlli all’Itt, durante i quali sono state verificate le condizioni dell'impianto e le relative emissioni al fine di individuare eventuali anomalie o violazioni delle normative ambientali.

Inoltre, sono stati eseguiti campionamenti delle emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto al fine di analizzare la composizione chimica degli agenti emessi e valutarne l'impatto sulla qualità dell'aria. Questi campionamenti hanno consentito di identificare specifici composti o sostanze che potrebbero essere responsabili dell'odore percepito.

I risultati di queste indagini avrebbero fornito informazioni importanti per comprendere l'origine dell'odore, che non provoca rischi alla salute al di là del disagio olfattivo.

L’intento è quindi quello di adottare eventuali azioni correttive, al fine di garantire un ambiente sano e privo di molestie olfattive per la comunità di San Martino di Barge.

Le indagini dell’Arpa, che ha sostato con la sua strumentazione per giorni in via Crocetta, a poca distanza dall’Itt, sono state fatte attraverso due campagne di monitoraggio della qualità dell'aria, una nel periodo estivo e una in quello invernale, per coprire diverse condizioni meteorologiche e valutare l'eventuale variazione delle concentrazioni degli inquinanti nel corso dell'anno.

L'obiettivo di queste attività di monitoraggio era quello di verificare se le emissioni dell'impianto fossero conformi agli standard normativi definiti per la tutela della salute umana. In caso di superamento dei limiti consentiti, sarebbero state richieste misure correttive all'impianto al fine di ridurre l'impatto ambientale e l'esposizione delle persone alle sostanze inquinanti.

I risultati d elle analisi effettuate dall’Arpa sono stati messi a disposizione del Tavolo di confronto istituito dal sindaco di Barge Ivo Beccaria, che si è riunito il 18 maggio scorso.

“Con i rappresentanti della multinazionale assieme agli esponenti di Arpa Piemonte e dell’Asl – spiega Beccaria - abbiamo cercato di individuare le possibili soluzioni tecniche per risolvere il problema degli odori.

Questo tavolo di confronto è stato voluto a tutela di tutta la comunità bargese. Sono soddisfatto – conclude il sindaco - perché Asl e Arpa hanno spiegato quali sono i problemi in funzione alle lamentele che avevano ricevuto dalla comunità di San Martino, che mi sta molto a cuore. Cercheremo di risolvere al più presto la problematica, grazie anche alla disponibilità dell’Itt”.

La multinazionale americana Itt è una tra le realtà più storiche della manifattura del Cuneese, che a Barge era nata con la Galfer.

Nella sede bargese di San Martino, dove lavorano circa 1200 addetti, la produzione è incentrata prevalentemente sulle pastiglie dei freni

A livello mondiale l’Itt vanta 3 miliardi di dollari di fatturato e 25 stabilimenti di cui tre in Italia, oltre a Barge, lo stabilimento più grande in Italia anche a Vauda Canavese, in provincia di Torino e Termoli in Molise.

Per conto della multinazionale Luca Martinotto general manager della Itt ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Itt svolge la propria attività con particolare attenzione alla sostenibilità, alla gestione responsabile delle tematiche ambientali e all’impatto sociale positivo sulla comunità. L’azienda si caratterizza per essere una importante realtà industriale sul territorio impiegando oltre 1200 persone.

L’attività - continua Martinotto – è, ed è sempre stata condotta nel pieno rispetto delle normative vigenti e dando importanza al benessere e alla salute dei cittadini residenti nei luoghi interessati dalla nostra produzione, tenendo in grandissima considerazione gli equilibri e la soddisfazione della comunità.

Per quanto attiene al tema che qui ci occupa, desidero sottolineare come Itt gestisca il proprio business nel pieno rispetto delle leggi e regolamentazioni vigenti in materia, come per altro anche emerso dai numerosi rilievi che l’Arpa, svolgendo un ottimo lavoro, ha effettuato nel corso di questi ultimi mesi.

Proprio per l’importanza che Itt ha sempre attribuito alla comunità, - conclude il general manager della multinazionale - stiamo collaborando con le autorità locali al fine di individuare le possibili azioni da porre in essere per gestire nel miglior modo possibile questa tematica e a tale riguardo il 18 maggio scorso abbiamo partecipato ad un tavolo di lavoro che ha visto coinvolti, oltre ad alcuni funzionari del Dipartimento territoriale sud ovest dell’Arpa Piemonte, anche il sindaco ed altri esponenti del Comune di Barge”.