Possibili rallentamenti sulla strada provinciale 564 di Cuneo all'altezza di Colombero.

Nelle giornate di domani, giovedì 13 luglio e venerdì 14, sarà istituito, per il minimo necessario, il senso unico alternato in corrispondenza del cantiere della pista ciclabile Beinette-Colombero per consentire le operazioni di bitumatura della pista nel tratto verso Colombero.