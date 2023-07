Auto elettrica? Ecco come massimizzare l'autonomia

L’automobile elettrica è la nuova frontiera della mobilità, poiché garantisce alte performance, impatto ambientale minimo e un risparmio netto per gli utilizzatori. Scegliendo una soluzione di noleggio auto senza anticipo, oltretutto, i costi vengono ulteriormente abbattuti: pagando un piccolo prezzo mensile, invece del classico acquisto, è possibile disporre di uno dei veicoli della gamma di movenzia.com, i più moderni, performanti e dotati di motori di ultima generazione. Grazie alle tante promozioni in corso, chi sceglie le versioni ibride e full electric gode di importanti vantaggi, oltre che di servizi esclusivi e assistenza personalizzata.

La differenza sostanziale, rispetto alle vetture a combustione, sta nel rifornimento, che si effettua mediante dispositivi appositi che erogano energia elettrica.

I più scettici dicono che il problema maggiore sia l’autonomia negli spostamenti, essendo difficile trovare, soprattutto nei percorsi extra-urbani, le colonnine di ricarica. In realtà, negli ultimi anni si sono fatti passi da gigante su questo punto di vista: molti brand automobilistici hanno potenziato i motori elettrificati per consentire di percorrere anche parecchi chilometri e le strade si stanno dotando man mano di più centri di rifornimento.

Tuttavia, con qualche accortezza, si può ottimizzare la durata della batteria. In che modo? Lo vediamo in questo articolo.

Velocità costante

Il primo metodo per aumentare l’autonomia dell’auto elettrica è, quando possibile, mantenere un’andatura costante, o per meglio dire, una velocità non troppo elevata. Come avviene per le macchine a benzina e diesel, anche per le elettriche andare veloce fa consumare di più. In autostrada, ad esempio, è buona norma tenersi poco sotto il limite consentito ed evitare forti accelerazioni.

Frenata rigenerativa

Invece di frenare di colpo, è consigliabile giocare in anticipo, vale a dire decelerare gradualmente in prossimità del punto di stop. La cosiddetta frenata rigenerativa consente di recuperare energia mediante un meccanismo basato sulla forza cinetica, un metodo efficace per non disperdere la carica.

Controllo della temperatura esterna

Da non sottovalutare ci sono anche le condizioni climatiche, poiché la temperatura esterna può influire di molto sulla carica della batteria dell’auto elettrica.

Se si accende il sistema di riscaldamento quando fuori ci sono meno di 10°, la batteria ne risente, poiché al contrario delle vetture a combustione, che sfruttano il calore del motore, le full electric hanno bisogno di generarlo in modo differente.

Qualora il mezzo lo consentisse, è possibile scaldare l’abitacolo quando ancora si è collegati alla rete, una funzione sempre più diffusa nelle auto di nuova produzione e che fa risparmiare energia.

Limitare l’aria condizionata

Come per il riscaldamento, anche il sistema di raffreddamento ha un impatto notevole sul residuo della carica. Ricordiamo però che ci sono funzioni simili, come la ventola, che oltre al più classico abbassamento dei finestrini, può risultare comunque efficace per combattere il caldo estivo.

Pneumatici gonfi

Nel caso in cui le ruote della macchina siano sgonfie, la batteria consuma di più. Per questo motivo, un controllo frequente della pressione dell’aria degli pneumatici, soprattutto in vista di viaggi lunghi, è essenziale per allungare l’autonomia.

Viaggiare leggeri

Alleggerire il più possibile il carico sul veicolo è un ottimo modo per risparmiare energia elettrica. Spesso portiamo a bordo materiale non necessario, ma al di là dei dispositivi di sicurezza e di tutto ciò che ci serve trasportare, è buona norma viaggiare leggeri, soprattutto se dovremo percorrere tanta strada.

Pianificare l’itinerario

L’ultimo suggerimento riguarda la pianificazione del viaggio. Quando si ha in mente di raggiungere una data località, anche molto distante, avere chiaro l’itinerario aiuta anche a ottimizzare la durata della batteria.

In particolare, bisognerebbe preferire le vie meno trafficate e dove si può viaggiare ad una velocità costante, così da evitare la dispersione di energia dovuta a frenate frequenti e cambi di andatura.

In secondo luogo, va verificata la presenza di stazioni di servizio con colonnine per la ricarica, in modo da poter avere un’autonomia adeguata e giungere in tranquillità a destinazione.