Come organizzare un trasloco senza stress

Un trasloco è un momento davvero impegnativo e che può diventare stressante se non si parte subito con il piede giusto e non si ha un’organizzazione perfetta. Rendere il processo fluido e confortevole è il compito che ci si deve sempre porre eppure non è sempre facile se non si conosce la materia in modo approfondito. Per questo abbiamo pensato a una guida semplice e pratica che possa aiutare chi sta traslocando a mantenere una pianificazione accurata, un imballaggio adeguato e a prevedere un trasporto.

Inoltre, ti forniremo alcuni consigli per scegliere l’azienda trasportatrice più affidabile, come per esempio, Bliss Moving and Logistics che da anni opera nel settore dei traslochi nazionali e internazionali.

Inizia con una fase di decluttering

Liberarsi del superfluo è un modo efficiente per affrontare un trasloco in modo meno impegnativo e rappresenta anche un’occasione unica per decidere a cosa si è legati emotivamente e basta e cosa è davvero necessario portare nel nuovo ambiente.

Siamo inclini a accumulare nel corso degli anni oggetti ai quali non siamo realmente legati e che non utilizziamo effettivamente. Pertanto, è importante dedicare il tempo necessario per valutare attentamente ogni stanza e eliminare ciò che non è più utile. Liberare la casa dagli oggetti inutili rappresenta anche un modo ideale per:

Ottimizzare gli spazi;

Rendere l’ambiente domestico più ordinato;

Avere una casa più efficiente.

Organizzare il trasloco secondo le stanze e gli ambienti

Uno dei consigli più efficaci per organizzare un trasloco veloce e senza stress è quello di suddividere gli scatoloni e gli imballaggi in base alle stanze. Questo non solo permette di avere un piano di inizio ma anche di etichettare tutto in modo chiaro e preciso così da risparmiare tempo anche nella fase di disimballaggio.

Sapere esattamente quanti scatoloni sono presenti in una stanza e quali sono permette sia di trovare ogni singolo oggetto sia di fare una check list veloce e facile per controllare che nulla si sia perso lungo il tragitto.

Scegliere gli scatoloni

Scegliere gli scatoloni per un trasloco può sembrare un’impresa facile; eppure, non è così semplice. È importante scegliere le scatole giuste per ogni tipo di oggetto che si dovrà trasportare, solo in questo modo è possibile garantire che tutto arrivi nella nuova abitazione senza subire danni o rotture.

Per fare questo ogni scatola deve essere destinata all'uso specifico per cui è stata studiata: ad esempio, esistono scatole di cartone appendiabiti per imballare i vestiti in modo verticale mentre altri tipi di scatoloni più stretti e lunghi si rivelano adatti per il trasporto di biciclette. Infine, gli scatoloni classici sono perfetti per riporre libri o oggetti fragili.

Una fase importante che molti non tengono in considerazione è quella della selezione del materiale di riempimento adatto per proteggere gli oggetti all'interno:

Pluriball;

Polietilene espanso;

Polistirolo sono tutti materiali ottimi per imbottire le scatole e proteggere le merci dagli urti.

Scegliere l’azienda adatta

Quando si vuole traslocare in tutta serenità è importante anche tenere sotto stretta considerazione a quale azienda affidare i propri beni e i propri ricordi. In questo caso è importante accertarsi che l’azienda possieda la certificazione ISO9001. Questa certificazione attesta che i processi aziendali siano standardizzati e rispettino elevati standard di qualità.

Inoltre, un'altra domanda cruciale da porre è se l'azienda offre una copertura assicurativa per le merci. Anche se le possibilità di danni o perdite sono minime, è sempre meglio essere preparati e tutelati da eventuali inconvenienti. La copertura assicurativa può aiutare a prevenire possibili perdite o danni alle merci durante il trasporto.