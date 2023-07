Internazionalizzazione da Manuale: Ghisolfi ne parla al Campidoglio

Il Banchiere internazionale e scrittore sarà relatore assieme a un novero di illustri personalità riunite nella Capitale nella giornata di mercoledì 19 luglio a partire dalle ore 14 nella sala del Carroccio dello storico e glorioso palazzo municipale capitolino: sono infatti previsti gli interventi degli Onorevoli Claudio Durigon, attuale Sottosegretario al lavoro e alla previdenza sociale del Governo Meloni, e Fabrizio Santori, capogruppo della Lega presso l'assemblea del Consiglio comunale.

L'evento si avvale del patrocinio dello stesso Comune di Roma e del contributo organizzativo del rinomato studio professionale specializzato Flavio Boccia and partners e della International brokers house, a conferma dello strategico legame fra settori finanziari, bancari e non, e settori reali e produttivi della nostra economia.

L'educazione finanziaria si conferma uno strumento essenziale a orientarsi tra le possibilità, non semplici sul piano delle procedure e delle scadenze, messe a disposizione dai vari livelli istituzionali, dall'Unione Europea ai ministeri competenti, passando per le Banche pubbliche sovranazionali e i diversi enti e agenzie italiane cosiddette strumentali o partecipate, da ICE a SACE alla Cassa depositi e prestiti.

Non è un caso, purtroppo, che una quota significativa degli stanziamenti in oggetto, a tal fine destinati, rimanga inutilizzata e rischi di non poter più essere assegnata al nostro Paese. Per questo il coordinamento delle istituzioni pubbliche fra di loro e con rinomati professionisti privati accreditati rappresenta la via funzionale a permettere che l'attività progettuale e quella di utilizzo esecutivo sia avviata e svolta con puntualità e successo, creando iniziative capaci di espandere, senza delocalizzazione rispetto alla casa madre Italiana, i mercati industriali, logistici e commerciali delle nostre Imprese, specialmente le PMI e le piccole e medie realtà aziendali, oltre confine in aree suscettibili di interconnessioni funzionali con il Paese d'origine.