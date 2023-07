A Monterosso Grana la festa patronale di San Giacomo

Si celebrerà a Monterosso Grana la tradizionale festa patronale dedicata a San Giacomo.

Un programma ricco di manifestazione dedicate ai grandi e ai piccoli, fatto di spettacoli, luna park e intrattenimento in cui prima di tutto spicca la processione, in cui il patrono di Monterosso sarà portato per le strade del paese.

I festeggiamenti si apriranno venerdì 21 luglio con la “cena sotto le stelle”, lungo la centrale Via Marconi, sulle note dell’Orchestra Liscio Scacciapensieri.

Sabato 22 luglio sarà la volta della gara di bocce nel pomeriggio presso l’area del campo ed alle ore 15 l’inaugurazione del nuovo Punto Info Turistico presso il Comune di Monterosso Grana. Mentre alla sera pizza in consolle presso il campeggio “Roccastella” con il DJ Mattia Dutto.

Domenica 23 dopo la Santa Messa alle ore 10.00, nel segno della tradizione, si svolgerà la processione accompagnata dalla tribaldetta e dalla Banda musicale di Bernezzo. A seguire l’agriCucaracha offrirà ai partecipanti l’aperitivo sulla piazzetta della chiesa.

Dalle ore 8, nel concentrico, mercatino di prodotti tipici artigianali, in collaborazione con il Circolo Santelmo, e in Piazza IV novembre sculture in legno di Barba Brisiu e alle 12 arrivo dei cavalieri della Valle Grana e associazione Acste.

Pomeriggio ricco di eventi: alle 14.00 apertura del banco di beneficenza e mostra di quadri del pittore Luciano Seddaiu, sul lungo Grana 1° ritrovo di auto sportive, storiche e tuning, alle 16 giochi popolari e dalle ore 19:00 serata gnocchi a cura de “La Poiana”. Per concludere la giornata alle ore 21 presso l’oratorio proiezione del video sui rifugi alpini “Il piatto forte dei Rifugi”.

Gran finale lunedì 24 luglio con bocce, polentata a cura della cooperativa agricola La Poiana e falò di San Giaculin.

“Visto il grande successo dello scorso anno, quest’anno siamo pronti a riproporre un ricco calendario per la festa patronale di San Giacomo – commenta il sindaco di Monterosso Grana, Stefano Isaia.

Inoltre, quest’anno l’Amministrazione comunale nell’intento di concorrere al miglioramento della propria comunità, sotto il profilo sociale e morale, conferirà durante la serata di venerdì 21 la Torre d’Oro 2023 (civica benemerenza) ad una persona che, con opere e azioni di alto profilo morale, si è distinto nel campo sociale, culturale, economico, sportivo, artistico e letterario, o per la sua attenzione agli altri o per atti di coraggio e di abnegazione civica, o che in qualche modo, abbia giovato alla intera comunità del Comune di Monterosso Grana elevandone il prestigio. Chissà chi sarà?!? Quindi… un caloroso invito alla partecipazione!”