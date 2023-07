Alba, per "Teatro dell'Arena" il concerto del quintetto Amemanera

Mercoledì 19 luglio, alle ore 21, l’Arena Guido Sacerdote (ingresso via Accademia) ospita il quarto appuntamento della rassegna Teatro all’Arena curata dal Teatro Sociale “G. Busca” di Alba. A esibirsi sul palco sono gli Amemanera, per l’occasione in quintetto, accompagnati dall’orchestra d’archi Progetto Futura Musica del maestro Aldo Sardo del conservatorio di Torino.

Amemanera – Musica dalle radici è il titolo della serata, un perfetto mix di passato e presente che unisce a canzoni e ballate della tradizione piemontese, alcuni brani originali scritti dal gruppo.

La loro musica nasce dal territorio delle Langhe, ma punta ad andare oltre i confini regionali; valorizza l’identità piemontese cercando di comunicarla in maniera universale e ha contemporaneamente come obiettivo quello di far riscoprire e di rafforzare il senso di appartenenza a un luogo così ricco di storia e di tesori come è quello langarolo.

Gli Amemanera, che in lingua piemontese significa «a modo mio», sono un progetto artistico nato nel 2010 dall’incontro di Marica Canavese, originaria di Niella Belbo, che ha iniziato giovanissima a studiare pianoforte e canto, con Marco Soria, chitarrista e compositore astigiano, trasferitosi negli Stati Uniti dal ‘95 al ‘98, grazie alla borsa di studio vinta ad Umbria Jazz.

Mercoledì 19 luglio si uniscono Fabrizio Assandri al piano, Massimo Scoca al contrabbasso, Alberto Parone alla batteria a cui si aggiunge l’orchestra Progetto Futura Musica, diretta dal maestro Aldo Sardo e composta da una ventina di elementi, tutti archi.

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria su teatrosocialebusca.eventbrite.com.





La rassegna termina mercoledì 26 luglio con lo spettacolo “Romeo e Giulietta – l’amore è saltimbanco” della compagnia Stivalaccio Teatro.