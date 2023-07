“Come una vecchia catabaucalesi”: il libro di Livio Ardelli, tra narrativa, poesia e arte

“Come una vecchia catabaucalesi. Ninnananna del tempo. Racconti a poesia variabile” è il titolo del libro di Livio Ardelli, edito da Fusta, presentato domani, giovedì 13 luglio, alle 20,30, a Revello nella Cappella Marchionale, che da qualche settimana ospita la mostra “I colori delle emozioni” di Caterina Rinaudo (in arte Katarina) di cui 17 opere pittoriche, compreso il dipinto sulla copertina del libro, si susseguono fra i testi che si dipanano tra prosa e poesia.

Ardelli nella vita si è diviso tre l’amore per l’arte del mobile, gli studi classici e la passione per la scrittura.

In età studentesca si era cimentato a scrivere una decina poesie, poi pubblicate nel 2016 con Fusta Editore nel suo primo libro “Di Storia e di Poesia”, in cui si firmava con lo pseudonimo di Elido Villari, composto dall’anagramma del suo nome e cognome, divenuto il suo alter ego e, come tale, sempre protagonista nei suoi testi.

E proprio con la firma di Elido Villari l'autore sigla lo scritto narrativo che apre il libro, dal titolo “La maestra dai guanti di seta” dedicato all’insegnante mantese Gioanna Maero deceduta a 92 anni nella casa di riposo di Manta il 9 novembre 2014, data riportata da Ardelli, come su un diario, all’inizio del racconto.

Nonostante l’età Gioanna, sul letto di morte, decide che è giunto il momento di condividere i segreti e le storie che conserva nella sua mente lucida, poi romanzati da Ardelli.

“Questo breve scritto è impostato su due episodi particolari che ha vissuto la maestra Gioanna Maero durante la sua esistenza – spiega Livio Ardelli -.

Episodi avvenuti nel 1949 e nel 1978 ‘La maestra dai guanti di seta’ è il primo dei due racconti che ne descrivono le sue vicissitudini d’amore.

L’elegante signora di un tempo ormai cancellato dall’iniquità dei giorni che viviamo, sente che quello che sta per tramontare è l’ultimo giorno della sua lunga esistenza, e inizia a raccontare, alla sola persona che le è vicina, un’infermiera della casa di riposo di Manta, dove è ricoverata da più anni, due episodi che hanno avuto più risalto nel suo cuore durante la sua vit”.

Il secondo scritto, sempre in prosa, si intitola ‘Il ponte di Nathan’ ed è completamente diverso dal primo, perché ambientato ai giorno nostri come, spiega Ardelli, che ne è anche protagonista con lo pseudonimo di Elido Villari, “Nella Genova di un ponte assassino, (riferito al ponte Morandi crollato il 14 agosto 2018 n.d.r) dove però si ritrovano le tracce di chi ha avuto per un breve periodo, l’assoluto dominio sul cuore della bella maestra Gioanna”.

Il titolo è davvero inconsueto e di primo acchito, per chi non ha un passato di studi classici, risulta di difficile comprensione.

Ma che cosa è una “catabaucalesi”?

“È il canto delle nutrici ‘catabaucalesis o catabaucalèse’ – spiega Ardelli - dal greco ‘baycalao’ che ha origini mitologiche, in quanto la nutrice della divinità latina Cerere (per i greci Demetra) la cantava per addormentarla la dea bambina con una sorta di nenia che noi oggi definiamo ninnananna”.

Il professor Sergio Soave, che ha curato la prefazione del libro spiega: “Il ritorno di quell’antico termine è ancora utilizzato nella lingua portoghese ed occitana che l’hanno ereditata nei secoli dalla tradizione orale e che le giovani mamme di oggi – sottolinea Soave con un vena di ilarità - possono recuperare nei video dei loro immancabili cellulari, posti a ridosso delle culle”.

“Come una vecchia catabaucalesi” è anche il titolo di una toccante poesia inserita nel libro di Ardelli in cui la protagonista è una donna ucraina che ritrova, per caso, un ragazzo italiano con il quale aveva avuto una breve storia d’amore estiva.

Prima di andarsene a combattere, verso la martoriata città di Mariupol, in Ucraina, con il fucile in spalla inizia a cantare il nome del suo amore italiano invocando Livio-Elido, cantilenandolo come un ninnananna simile a “una vecchia catabaucalesi”.

Livio Ardelli desidera ringraziare sua moglie Claudia Bianco, musa ispiratrice “grazie alla quale – dice lo scrittore/poeta - il sogno impossibile di questo libro è diventato realtà”.

'Come una vecchia catabaucalesi' è un libro tra prosa e poesia, anzi, come ama sottolineare Ardelli “una teoria di poesie, ad andamento variabile”, che suscita profonde emozioni e invita il lettore a riflettere sulla complessità della natura umana, sulle storie che si celano dietro le apparenze e sulla bellezza intrinseca della quotidianità.

Grazie alla coinvolgente scrittura di Ardelli, alle sue poesie evocative e alle opere d'arte di Katarina, il libro offre un'esperienza letteraria completa e appagante, capace di lasciare un'impronta indelebile nella mente e nel cuore di chi lo legge.

La serata vedrà la partecipazione del professor Sergio Soave, che dialogherà con l’autore, assieme al giornalista Devis Rosso.

Alla conversazione saranno alternati momenti di lettura affidati a Omar Milanesio e intervalli musicali con la pianista e compositrice Rosalba Navone.

Ingresso libero.