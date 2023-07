Musica Nuda apre "Un Palco tra le Vigne" a Castiglione Tinella

La rassegna musicale “Un Palco tra le Vigne” a Castiglione Tinella torna ad offrire tre appuntamenti con la grande musica nella splendida cornice di Villa Fogliati.

E anche quest’anno la rassegna offre l’occasione di partecipare a spettacoli di alto livello artistico, che vedono protagonisti musicisti ammirati in tutto il mondo; ecco infatti, per il concerto di apertura di lunedì 17 luglio, lo show musicale “Musica Nuda” con la grande vocalità di Petra Magoni e il contrabbasso di Ferruccio Spinetti: un concerto musicale da non perdere, di grande raffinatezza, unico nel suo genere ed eclettico, un progetto plasmato in diversi album e infiniti tour che i due musicisti stanno portando sui più prestigiosi palchi mondiali, dove il pubblico rimane letteralmente incantato e risponde sempre con un “tutto esaurito”.

Per non perderlo a Castiglione Tinella, telefonare al numero 329.0494380 oppure scrivere alla mail contessadicastiglionetinella@gmail.com. Biglietto a 18 euro + 2 per prevendita con posto numerato.

Per prevendita: bonifico bancario a Associazione Turistico-culturale Contessa di Castiglione IBAN: IT44J030694684010000000509 Intesa San Paolo Santo Stefano Belbo.