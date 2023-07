Cuneo: il Conservatorio Ghedini premia gli studenti di musica della Granda

Martedì 11 luglio otto studenti dei Licei Musicali e dodici degli Istituti Comprensivi ad indirizzo musicale della provincia di Cuneo si sono esibiti in un’audizione per il conseguimento di una borsa di studio, offerta dal Conservatorio Ghedini di Cuneo con l’intento di sottolineare l’attenzione e l’apprezzamento nei confronti dell’importante ruolo svolto dagli Istituti attraverso percorsi formativi che sono in potenziale continuità con gli studi musicali accademici.



Tra tutti i partecipanti, dei quali la commissione ha riconosciuto l’elevatissima preparazione musicale che ha reso molto difficile scegliere i due più meritevoli, sono stati individuati Elisa De Pandis, iscritta all’Istituto Comprensivo Viale Angeli di Cuneo, come vincitore tra gli studenti delle scuole medie e Nicolò Bertano, che frequenta il Liceo Musicale “Ego Bianchi” di Cuneo, come vincitore tra quelli dei licei. La prima si è esibita al violino, il secondo alla chitarra: a ciascuno verrà assegnata una borsa di studio del valore di 500 euro offerta dal Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo, che sarà consegnata loro durante il concerto di inaugurazione dell’anno accademico del Conservatorio, previsto nel prossimo mese di novembre.



«Questa iniziativa – dice il presidente del Ghedini, Mattia Sismonda – mira a premiare l'impegno e il percorso di studi degli studenti, nonché a valorizzare il talento musicale presente nelle scuole della provincia Granda. La collaborazione e la sinergia del Conservatorio Ghedini con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito Territoriale di Cuneo e le scuole secondarie di primo e secondo grado sono fondamentali per il lavoro di formazione e crescita degli allievi. Attraverso il dialogo, la condivisione e il confronto si possono offrire opportunità importanti per sviluppare la vocazione musicale dei giovani e favorire la loro crescita artistica. Le borse di studio rappresentano un modo tangibile per sostenere gli studenti e incoraggiarli nel loro percorso di studi: siamo entusiasti di poter contribuire in modo concreto al successo e al futuro dei giovani talenti musicali del cuneese».



«L’apprendimento della musica è un cammino che inizia, perlopiù, quando si è molto giovani – aggiunge il direttore Alberto Borello – ; il Conservatorio guarda quindi con grande attenzione alle Scuole ad indirizzo musicale, che in primo luogo sono dei presìdi importantissimi che garantiscono una formazione strutturata e insegnanti qualificati. Inoltre, anche se comprensibilmente non tutti gli studenti concluderanno il percorso iscrivendosi ad un Conservatorio, resta il fatto che, diventando adulti, quei ragazzi avranno comunque assimilato delle conoscenze ed esperienze utili per poter essere degli ascoltatori attenti, consapevoli ed informati. Le due borse di studio offerte dal Conservatorio di Cuneo sono perciò un premio concreto per i giovani musicisti che se le aggiudicheranno, ma anche un attestato di stima per il prezioso lavoro di diffusione sociale della conoscenza musicale che Scuole medie e Licei ad indirizzo musicale svolgono da decenni».



Le audizioni si sono tenute presso la Sala “G. Mosca” del Conservatorio di Cuneo (via Roma 19) e la commissione esaminatrice era composta da Monica Agosto, Ugo Fea, Domenica Guglielmo e Luciano Pasquero, docenti degli Istituti Comprensivi ad indirizzo musicale proposti dalla rete delle scuole stesse, da Valter Protto e Gaetanina Monaco, in rappresentanza dei Licei Musicali, e da Deborah Luciani, docente e vicedirettrice del Conservatorio di Cuneo. Ha preso parte alla giornata di audizioni, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito Territoriale di Cuneo, anche il professor Antonio Moschella dell’Ufficio Studi, partecipazione studentesca e progettualità.



L'audizione prevedeva l’esecuzione di un programma libero, di difficoltà adeguata al corso frequentato e di durata non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti per gli Istituti Comprensivi e 15 minuti per i Licei Musicali. Non è stata stilata una graduatoria di merito di tutti i partecipanti: la commissione ha individuato solamente i vincitori per ciascuna delle due categorie di studenti.