Ginnastica Mondovì: brillanti prestazioni ai Campionati Nazionali Aics

Anche nella seconda prova dei Campionati Nazionali Aics riservata al Settore D svoltosi a Biella, la Società Ginnastica Mondovì guidata dalle tecniche Edith Bernelli e Silvia Ghibaudo, ha conquistato un titolo, molti podi e lusinghieri piazzamenti.

Nella categoria Junior delle gare a coppie II^ Fascia un podio tutto monregalese e un titolo di Campionesse Nazionali per Maddalena Carle e Aurora Riberi già detentrici di quello regionale; hanno fatto il bis con un esercizio al cerchio veramente di grande impatto e molto ben interpretato. Sul secondo gradino del podio Anna Canavero ed Elena Rakaj che, ormai affiatatissime hanno condotto i loro cerchi con grande sintonia. Sul terzo le brave Claudia Isola e Maria Vandini, un duo veramente azzeccato e sempre più espressivo.

Al 5^ posto ancora due monregalesi Ambrogio Angelina e Veronica Giovannini che hanno affrontato una delle più difficili coreografie, quella con attrezzi misti nastro e cerchio.

Ancora nella categoria Junior delle individualiste Veronica Giovannini che sfiora per 0,15 decimi il terzo gradino del podio e si piazza al quarto posto in classifica con il secondo punteggio più alto in esecuzione tecnica ed artistica. Per Asia Pisica il quarto miglior punteggio alle difficoltà che le fa conquistare il 7° posto pari merito. Buon 10^ posto per Virginia Lovera seguita da Ambra Grazzi al 14^ e da Lucia Casi 15^.

Nella specialità delle clavette troviamo in top ten una concentratissima Alessia Gerbino subito dopo le forti ginnaste lombarde, Virginia Lovera al 9^ con un'interpretazione molto intensa e all'11^ Angelina Ambrogio con una bella esecuzione. Nella categoria Senior la brava Anna Marchisio si classifica 4^ con un' elegante fune. Nella gara a coppie di 1^ Fascia altri brillanti risultati con l'ottima coppia di Elisa Bagnis ed Elide Cardone che salgono meritatamente sul podio al 2° posto con il loro armonioso esercizio al corpo libero seguite al 3^ da Elena Prandi e Hava Sejfulji sempre più sintonizzate ed efficienti.

Nella gara a squadre categoria Giovani conquista la 5^ posizione l'effervescente team composto da ben 8 ginnaste Sara Begliatti, Matilde Bellino, Nicole Brunengo, Giulia Dardanello, Noemi Di Muro, Lavinia Lovera, Noemi Robaldo e Lucia Zuccali, tutte sempre più impegnate e covincenti. Nella categoria Allieve con un accurato esercizio scandito da una musica folcloristica bella prova del trio Giorgia Capella, Elena Prandi e Hava Seifulji che si sono classificate 5^.

Altro buon 5° posto nella categoria Junior con la squadra di Gerbino, Grazzi e Pisica con un bel lavoro d'insieme ai tre cerchi. Nella categoria Senior arriva la medaglia d'argento per la squadra di Isola, Marchisio e Vandini dopo un difficile esercizio con attrezzi misti dove si incrociano scambi con lanci e riprese di cerchi e funi.