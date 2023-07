Ginnastica: SporTime Boves campione d'Italia di TeamGym Gold LD

Dal 7 al 9 luglio si è svolta, a Lignano Sabbiadoro, la finale del campionato italiano TeamGym gold, massima serie di questa disciplina appartenente alla Federazione Ginnastica d'Italia.

In rappresentanza dell'asd SporTime Boves erano presenti due squadre Senior Mix con gli istruttori Sara Dessi e Flavio Bruno.

La prima giornata è stata dedicata alle prove in campo gara, vista anche la difficoltà degli elementi tecnici presentati, come doppi salti giro ("salti mortali") con avvitamento.

Nella giornata di sabato 8 luglio si è svolta la competizione.

Tra le squadre provenienti da tutta Italia qualificate per la finale per la categoria Senior Mix, il team1 bovesano, dopo un inizio con qualche errore di troppo al Floor (esercizio collettivo al corpo libero), ha ritrovato concentrazione e determinazione eseguendo con precisione elementi al minitrampolino e tumbling, consentendo il recupero ed il sorpasso degli altri team presenti.

Con il punteggio totale di 35,750 la squadra composta da Samuele Allinio, Stella Barale, Isabel Cavallera, Lorenzo Cavallo, Beatrice Enrici, Agnese Macario, Michela Menardi, Federico Perottino, Giacomo Revello e Lorenzo Verra si è aggiudicata il titolo di Campione Italiano di TeamGym Gold LD.

Buona prova anche per il Team2, composto da Luca Bottero, Samuele Franchino, Michele Garro, Cristina Giuliano e Isaac Ninotto, che si aggiudica il 7° posto in classifica finale.Ottimo debutto anche per la squadra Junior femminile della Zona Tecnica 1 con la ginnasta bovesana Beatrice Enrici, composta da atlete provenienti dal Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta che, con il primo posto ottenuto nella gara di qualificazione, si aggiudica il pass per il Mid European Championship.

Saranno quindi sei i ginnasti e le ginnaste dell'asd SporTime Boves a partecipare a questa prestigiosa competizione europea di TeamGym in programma a novembre 2024.