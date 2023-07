Sci di fondo: le squadre Milano-Cortina 2026 al lavoro a Rovereto, tra i convocati Lorenzo Romano ed Elisa Gallo

Sono quattordici i convocati dal responsabile tecnico squadre Markus Cramer per il raduno delle squadre maschili e femminili Milano-Cortina 2026 di sci di fondo in programma dall’11 al 14 luglio a CeRism di Rovereto (Tn) per i consueti test valutativi, nell’ambito dell’accordo fra la Federazione e il centro stesso.

Si tratta di Mikael Abram, Michael Helwegger, Alessandro Chiocchetti, Giovanni Ticcò, Lorenzo Romano, Riccardo Benrardi, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Martina Di Centa, Elisa Gallo, Nadine Laurent, Cristina Pittin, Iris De Martin e Sara Huetter.

In loro compagnia i tecnici Renato Pasini, Fulvio Scola, Giuseppe Cioffi e il fisioterapista Davide Perucchini.