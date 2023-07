Cuneo, le "Confluenze" di Gummy Gue arrivano al NUoVO [FOTO]

Parte oggi (mercoledì 12 luglio) il cantiere artistico con cui Marco Mangione – street artist catanese più conosciuto come Gummy Gue – realizzerà l’opera ‘Confluenze’ sul plauground del centro sportivo e culturale cuneese NUoVO.



Sarà possibile ammirare l’artista al lavoro tutti i giorni dalle 17 alle 20.30, fino al termine della realizzazione: giovedì 20 luglio alle 18.30 avrà luogo un aperitivo con il writer, moderato da Marco Malink di nerl.it. Al termine dei lavori avrà luogo una conferenza stampa ufficiale di presentazione dell’opera.

Le "Confluenze" che si rifanno a Cuneo e al Parco Fluviale

Il progetto artistico, inserito nell’ambito del progetto ZOOART dell’associazione Art.ur, intende contribuire alla ri-significazione di uno spazio vitale per la storia della città. Il grande campo da basket - che è anche area concerti e sito di aggregazione giovanile - si trasformerà così in un landmark riconoscibile, capace di sottolineare il legame sinergico tra sport e cultura.



L’opera di Gummy Gue prevede un intervento di pittura pavimentale per il playground esterno in cui verranno utilizzati i codici e i linguaggi tipici della linea di lavori che lo street artist realizza da anni nei contesti sportivi di diverse città europee. A Cuneo, di grande ispirazione per l’artista, sono stati la conformazione geografica del capoluogo, con i suoi due corsi d’acqua che l’abbracciano, e il paesaggio del parco Fluviale in cui anche il NUoVO si inserisce. Infatti, il pattern e la palette cromatica scelta per Confluenze richiama sia i colori del brand, sia quelli dell’acqua dei fiumi che hanno nei secoli conferito a Cuneo la sua forma e ne caratterizzano ancora oggi il paesaggio.

In questi primi momenti di attività in loco - tenendo come base i disegni prigettuali dell'opera- si stanno tracciando le linee per "guidare" l'attività creativa, che procederà anche di mattina, non solo negli orari serali di apertura del NUoVO la sera.



Sul playground sono state disegnati i confini del campo da basket, che dovranno essere intrecciati e incastrati con le curve dell'opera vera e propria: si usano elementi di alluminio fissi, un lavoro lungo e complesso, di calcolo.



Da domani - con tutta probabilità - arriveranno le macchie di colore (realizzate con preparati specifici dalla natura più "carrabile" rispetto a quelli usati normalmente dall'artista per i campi sportivi, in un'azione declinata in cinque diverse fasi.