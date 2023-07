I forti temporali del mese scorso hanno messo in seria difficoltà otto giovanissime civette, che fortunatamente sono state soccorse e portate al CRAS di Racconigi.

Dopo essere state allevate in camera calda, sono ora pronte per la fase di riabilitazione per poi, finalmente, poter prendere il volo. Come specificano dal Cras, le civette sono state marcate con anelli ISPRA per poterne seguire gli spostamenti.