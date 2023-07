Galup rivisita il lievitato natalizio per eccellenza e lancia il panettone estivo: il panettone D’AMARE con frutti tropicali e con limone candito profumato al basilico. Un Panettone con un nome originale, che rimane facilmente impresso nella memoria per via dell’assonanza tra le parole “d’amare” e “da mare”, un divertente gioco che riporta alla leggerezza della bella stagione.

I due Panettoni, tipo Milano da 750 gr, sono prodotti con farina di prima qualità, lievito madre Galup, uova fresche e burro, impastati e lievitati lentamente per 40 ore, hanno la fragranza tipica del panettone ma con un twist in più caratteristico dei freschi sapori dell’estate.

Nel PANETTONE CON LIMONE CANDITO AL PROFUMO DI BASILICO il soffice impasto è arricchito con scorzoni canditi di limoni di Sicilia e avvolto dall'intenso profumo naturale del basilico.

Il PANETTONE AI FRUTTI TROPICALI è invece caratterizzato da un mix di frutti tropicali - cubetti di ananas, mango e papaya semicanditi - che rilasciano tutto il gusto che li caratterizza, reso ancora più avvolgente e profumato dalla presenza di pasta d'arancia miscelata direttamente nell’impasto.

Un’idea golosa e originale per arricchire le tavole estive, da gustare in abbinamento al gelato o semplicemente per godere di un momento di gustoso piacere, i Panettoni D’AMARE racchiudono la tradizione e l’indubbia qualità del brand GALUP, in cui nulla è lasciato al caso, dall’accurata selezione delle materie prime, alla lunga lievitazione, agli originali incarti. Anche questa volta, infatti, i panettoni sono impreziositi da carte raffinate che riportano alla solarità della stagione estiva, alla piacevolezza della villeggiatura, al gusto, tipicamente italiano, di offrire e condividere sapori unici, capaci di trasformare la quotidianità in una festa.

Galup sdogana quindi l’idea del panettone legato unicamente alle festività invernali, e lo fa proponendolo nelle due fresche ricettazioni che rappresentano il meglio delle tendenze dell’estate 2023.

Nel Panettone D’Amare con limone candito al profumo di basilico, l’azienda di Pinerolo miscela due sapori unici della nostra tradizione, ma stuzzica la curiosità dei consumatori proponendo anche il gusto esotico dei frutti tropicali.

Entrambi i PANETTONI D’AMARE sono n vendita al costo di 15,90€, disponibili in esclusiva su www.galup.it, presso il Galup store di Pinerolo e nei migliori negozi.