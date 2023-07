Savigliano: aperto il giardino della biblioteca civica "Bàccolo"

Uno spazio verde, colorato ed accogliente, per leggere o studiare all'aria aperta. La biblioteca civica “L. Bàccolo” ha riaperto al pubblico il proprio giardino, uno spazio che d'ora in poi – complice la bella stagione – sarà a disposizione dei fruitori negli stessi orari di apertura della biblioteca.



Nel corso del mese di giugno, il giardino è stato rimesso a nuovo. Il Gruppo Alpini “Borgo Pieve” si è occupato dello sfalcio dell'erba, mentre i Servizi Culturali del Comune di Savigliano hanno provveduto all'acquisto di tavoli, sedie e gazebo, perché l'ombra possa rendere gradevole l'area verde anche con le alte temperature.



«Uno spazio per tutte le età – commenta la direttrice della biblioteca saviglianese Valeria Nigro – che ci auguriamo venga apprezzato e fruito da coloro che frequentano la “Bàccolo”. Il giardino sarà accessibile per la lettura, lo studio o una semplice pausa durante gli orari di apertura della biblioteca».