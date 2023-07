La fossanese Alessia Sordo giocherà nella VNA Svizzera con il Volley Lugano

La fossanese Alessia Sordo completa il reparto opposti del Volley Lugano, primo Club per importanza e numero di atleti di pallavolo in Ticino che milita nella VNA, il massino campionato della Svizzera.

Alessia, classe 2004 per 182 centimetri di altezza, ha iniziato a giocare a pallavolo all'età di 9 anni e nel corso della sua carriera ha acquisito esperienza nel ruolo di schiacciatrice e di opposto, migliorando costantemente grazie all'impegno e all'allenamento.

La diciannovenne fossanese ha militato nella Cuneo Granda Volley Academy nella stagione 2020/2021 per passare poi a Busca l'anno successivo ed infine alla Libellula Banca CRS Bra in quella da poco conclusa. Indossare la maglia del Volley Lugano per lei è un grande traguardo.