Volley maschile, domani i calendari: ecco i rosters della prossima A2 maschile

È in pieno svolgimento a Bologna la tre giorni di volley mercato, preludio di quella che sarà la stagione 2023/2024 della pallavolo italiana.

Allo Zanhotel & Meeting Bencross di Bentivoglio sono radunate tutte le società italiane dei campionati di SuperLega, A2 e A3 maschile: dalla Granda le società di Cuneo Volley (presenti il presidente Gabriele Costamagna, il direttore generale Davide Bima ed il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo, oltre all’addetta stampa Stella Testa) per la A2 e Volley Savigliano per il Girone Bianco della A3.

Tra ieri e oggi (mercoledì 12 luglio) saranno aperte delle finestre di tesseramento, con l’Ufficio Tesseramenti FIPAV che si è trasferito a Bentivoglio. Sarà possibile comunque tesserare giocatori anche dopo la chiusura del Volley Mercato, ma tali atleti potranno scendere in campo solo dopo la terza giornata di Regular Season.

Domani, giovedì 13, si conosceranno i calendari della prossima stagione che, salvo modifiche dell’ultima ora, scatterà domenica 15 ottobre.

La “Presentazione Stagione e Calendari 2023/24”, questo il nome dell’evento come al solito sarà un grande show con ospiti e artisti, all’interno del quale verranno mostrati in anteprima i calendari (giornata per giornata) del 79° Campionato di Serie A Credem Banca, e saranno consegnati anche premi e riconoscimenti riguardanti la scorsa annata. Sarà un ultimo sguardo alla stagione passata prima di tuffarsi ufficialmente nella prossima.

Per chi volesse seguire in diretta l’evento, trasmesso su YouTube, questo il link al quale collegarsi: https://www.youtube.com/live/UoURVaX1Djw?feature=share

Vi proponiamo intanto (Fonte: Volleyball.it) le tabelle sui movimenti di mercato definitivi delle squadre partecipanti al prossimo campionato di serie A2:

CUNEO VOLLEY

* Arrivi: Battocchio (All. Porto Viro), Sottile (P, Civitanova, SL), Gottardo (S, Civitanova, SL), Volpato (C, Padova), Colangelo (P, Parma), Jensen (O, DAN, Verona, SL), Staforini (L, Cisterna), Giordano (L, vivaio), Bistrot (S, Torino), Cioffi (C, Bergamo), Coppa (C, vivaio), Giacomini (O, Alessano), Andreopoulos (S, GRE, Taranto).

* Partenze: Pedron (P, Cantù), Sighinolfi (C, Modena), Bisotto (L), Parodi (S, S.Croce)

ORGANICO 2023/24

Sottile (P)

Colangelo (P)

Jensen (O)

Giacomini (O)

Volpato (C)

Codarin (C)

Cioffi (C)

Coppa (C)

Botto (S)

Andreopoulos (S, GRE)

Gottardo (S)

Bistrot (S)

Staforini (L)

Giordano (L)

Allenatore: Matteo Battocchio (nuovo)

--------------------------

EMMA VILLAS AUBAY SIENA - retrocessa Superlega

* Arrivi: Graziosi (all. Bergamo), Nevot (P, FRA, Tours), Krauchuk (O, BRA, Berlino), Copelli (C, Bergamo), Trillini (C, Motta di Livenza), Pierotti (S, Porto Viro), Gonzi (P, Macerata, A3), Picuno (O, vivaio), Tallone (S, Vibo Valentia)

* Partenze: Van Garderen (S, NED), Pochini (L, Reggio Emilia), Ricci (C, Piacenza)

ORGANICO 2023/24

Nevot (P, FRA)

Gonzi (P)

Krauchuk (O, BRA)

Picuno (O)

Pierotti (S)

Tallone (S)

Copelli (C)

Trillini (C)

Bonami (L)

Allenatore: Gianluca Graziosi (nuovo)

--------------------------

POOL LIBERTAS CANTU'

* Arrivi: Pedron (P, Cuneo), Bakiri (S, ALB, Siena, Superlega), Rossi (C, Monza), Magliano (S, Monza, B1), Quagliozzi (O, Modica), Bacco (S, Macerata, A3)

* Partenze: Alberini (P, Prata Pordenone), Pietroni (P, VV Benecus, B1)

ORGANICO 2023/24

Pedron (P)

Gianotti (P)

Gamba (O)

Quagliozzi (O)

Aguenier (C, FRA)

Monguzzi (C)

Rossi (C)

Ottaviani (S)

Bakiri (S, ALB)

Magliano (S)

Bacco (S)

Butti (L)

Allenatore: Francesco Denora (confermato)

--------------------------

DELTA GROUP PORTO VIRO

* Arrivi: Morato (All., Bergamo), N.Tiozzo (S, Castellana Grotte), Zamagni (C, Castellana Grotte), Morgese (L, S.Croce), Chiloiro (S, Brugherio, A3), Eccher (C, Chênois Ginevra, SUI)

* Partenze: Vedovotto (cessata attività, nuovo DS), Pierotti (S, Siena), Erati (C, Brescia), Maccarone (C, Palmi, A3)

ORGANICO 2023/24

Garnica (P)

Bellei (O)

Tiozzo (S)

Sette (S)

Chiloiro (S)

Barone (C)

Zamagni (C)

Sperandio (C)

Eccher (C)

Lamprecht (L)

Morgese (L)

Allenatore: Daniele Morato (nuovo)

--------------------------

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE

* Arrivi: Cargioli (C, Bergamo), Mati (C, Brugherio), Lawrence (O, CUB/PUR, Milano, SL), Giannini (P, vivaio), Brucini (S, vivaio) Parodi (S, Cuneo)

* Partenze: Morgese (L), Compagnoni (C, Brugherio, A3), Favaro (S, S.Donà)

ORGANICO 2023/24

Coscione (P)

Giannini (P)

Lawrence (O, CUB/PUR)

Parodi (S)

Colli (S)

Brucini (S)

Gargioli (C)

Mati (C)

Loreti (L)

Gabbriellini (L)

Allenatore: Michele Bulleri (confermato)

--------------------------

TINET PRATA DI PORDENONE

* Arrivi: Terpin (S, Vibo Valentia), Lucconi (O, Vibo Valentia), Alberini (P, Cantù), Bellanova (P, Motta di Livenza), Iannaccone (S, Aversa, A3), Truocchio (S, Ravenna)

* Partenze: Porro L. (S, Padova, SL), Bruno (S, Bari, A3), Bortolozzo (C, Motta Livenza)

ORGANICO 2023/24

Alberini (P)

Bellanova (P)

Lucconi (O)

Petras (S)

Terpin (S)

Baldazzi (S)

Iannaccone (S)

Truocchio (S)

Katalan (C)

Scopelliti (C)

Pegoraro (C)

De Angelis (L)

Allenatore: Dante Boninfante (confermato)

--------------------------

BCC CASTELLANA GROTTE

* Arrivi: Simone Cruciani (All. Siena)

* Partenze: Tiozzo (S, Porto Viro), Zamagni (C, Porto Viro), Cattaneo (S, Grottazzolina), Del Vecchio (S, Ortona), Longo (P, Bari, A3)

ORGANICO 2023/24

CASTELLANA GROTTE

Alessandro Fanizza (P)

Emanuele Rampazzo (P)

William Bermudez (O)

Ismael Princi (O)

Alberto Pol (S)

Nicola Cianciotta (S)

Riccardo Iervolino (S)

Victorio Ceban (C)

Cosimo Balestra (C)

Nicolò Ciccolella (C)

Leonardo Battista (L)

Federico Guadagnini (L)

Allenatore: Simone Cruciani (nuovo)

--------------------------

CONSAR RCM RAVENNA* (roster completo)

* Arrivi: Mengozzi (C, Perugia), Bartolucci (C, Grottazzolina), Feri (S, CCR Il Pozzo Pradamano, C), Panciocco (S, Lagonegro), Russo (P, Volley Meta, U19), Menichini (C, Volley Colombo, U19), Grottoli (C, Bologna)

* Partenze: Truocchio (S, Prata di Pordenone), Falardeau (S, CAN, Varsity Blues, Toronto)

ORGANICO 2023/24

Mancini (P)

Russo (P)

Bovolenta (O)

Arasomwan (O)

Falardeau (S, CAN)

Orioli (S)

Feri (S)

Panciocco (S)

Mengozzi (C)

Bartolucci (C)

Menichini (C)

Grottoli (C)

Goi (L)

Chiella (L)

Allenatore: Marco Bonitta (confermato)

--------------------------

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA

* Arrivi: Mattei (C, Cisterna, A1), Canella (C, Padova, SL), Cattaneo (S, Castellana G.), Fedrizzi (S, Vibo Valentia), Bellomo (S, Cesena, B), Mitkov (S, BUL, Brugherio, A3)

* Partenze: Bartolucci (C, Ravenna), Lanciani (C, Lecce), Rizo Gonzalez (O, CUB, Fano, A3), Ferrini (S), Giorgini (L), Focosi (C), Bonacic (S, SUI),

ORGANICO 2023/24

Marchiani (P)

Nielsen (O, DEN)

Mattei (C)

Cubito (C)

Canella (C)

Mitkov (S, BUL)

Cattaneo (S)

Vecchi (S)

Bellomo (S)

Fedrizzi (S)

Marchisio (L)

Romiti (L)

Allenatore: Matteo Ortenzi (confermato)

--------------------------

CONSOLI MCDONALD'S BRESCIA

* Arrivi: Klapwijk (O, NED, Projekt Warszawa, POL), Cominetti (S, Bergamo), Ghirardi (P, vivaio), Malual (C, Zané, B), Erati (C, Porto Viro), Ferri (S/O, Fano), Pellegri (P, Castiglio delle Stiviere)

* Partenze: Loglisci (S, Pineto), Bisi (S, Belluno, A3), Giani (P), Gatto (S), Petras (S, SVK), Galliani (S), Esposito (C)

ORGANICO 2023/24

Tiberti (P)

Ghirardi (P)

Pellegri (P)

Klapwijk (O, NED)

Ferri (S/O)

Cominetti (S)

Abrahan (S, CUB)

Sarzi Sartori (S)

Bettinzoli (S)

Candeli (C)

Mijatovic (C, SLO)

Malual (C)

Erati (C)

Franzoni (L)

Braghini (L)

Allenatore: Roberto Zambonardi (confermato)

--------------------------



CONAD VOLLEY TRICOLORE REGGIO EMILIA

* Arrivi: Marks (O, GER, Fano), Bonola (C, Lagonegro) Pochini (L, Siena), Catellani (P, Mantova, B), Maiocchi (S, S.Croce), Sesto (C, Parma), Guerrini (S, Bologna)

* Partenze: Cantagalli D. (O, Ortona), Meschiari (S, Brugherio, A3), Gasparini (S, Aversa, A3), Cantagalli M. (L/S, Salsomaggiore, A3), Mian (S, Motta di Livenza, A3)

ORGANICO 2023/24

Sperotto (P)

Catellani (P)

Marks (O, GER)

Suraci (O)

Mariano (S)

Maiocchi (S)

Guerrini (S)

Gasparini (S)

Bonola (C)

Volpe (C)

Sesto (C)

Caciagli (C)

Pochini (L)

Torchia (L)

Allenatore: Fabio Fanuli (confermato)

--------------------------

ABBA PINETO VOLLEY - titolo di Catania

* Arrivi: Di Silvestre (S, Castellana G.), Chavers (S, USA, Kifissias, GRE), Jeroncic (C, ITA/SLO, Catania), Loglisci (S, Brescia), Padura Diaz (O, Bergamo), Henry Miranda (O, ITA/CUB, Ongina, B1), Msatfi (S, Portogruaro, B), Nikacevic (C, CRO, Dukla Liberec CEC), Sorgente (L, Tuscania),

* Partenze: Baldari (S, Casarano), Merlo (S, Fano, A3), Giuliani (L, Palmi, A3), Omaggi (C, Bologna, A3)

ORGANICO 2023/24

Mignano (P)

Paris (P)

Padura Diaz (O)

Henry Miranda (O)

Loglisci (S)

Di Silvestre (S)

Chavers (S, USA)

Msatfi (S)

Loglisci (S)

Basso (C)

Jeroncic (C)

Nikacevic (C, CRO)

Sorgente (L)

Pesare (L)

Allenatore: Giacomo Tomasello (confermato)

--------------------------

SIECO SERVICE ORTONA - neo promossa

* Arrivi: Patriarca (C, Fano), Cantagalli D. (O, Reggio E.), Tognoni (C, Savigliano, A3), Del Vecchio (S, Castellana Grotte), Broccatelli (L, Perugia), Lanci (P, vivaio)

* Partenze: Iorno (C, San Donà, A3), Bulfon (O, Motta Livenza, A3), Arienti (C, Motta Livenza, A3)



ORGANICO 2023/24

Ferrato (P)

Lanci (P)

Cantagalli D. (O)

Patriarca (C)

Tognoni (C)

Fabi (C)

Bertoli (S)

Del Vecchio (S)

Marshall (S)

Benedicenti (L)

Broccatelli (L)

Allenatore: Nunzio Lanci (confermato)

--------------------------

WOW GREEN HOUSE AVERSA - titolo di Bergamo

* Arrivi: Rossini (L, Modena), Pinelli (P, Siena), Canuto (S, BRA, Vôlei São José dos Campos, BRA), Biasotto (O, Lagonegro), Spagnuolo (P, Valtrompia, B), Spignese (L, Meta Sorrento, B)

* Partenze: Gasparini (S, Reggio E.), Bellucci (P, Sorrento, A3), Mariano (O, Lec ce, A3), Maccarini (P, Sorrento), Pistolesi (P Savigliano, A3), Pasquali (C, Bari, A3)

ORGANICO 2023/24

Pinelli (P)

Spagnuolo (P)

Biasotto (O)

Canuto (S, BRA)

Rossini (L)

Spignese (L)

Allenatore: Sandro Passaro (confermato)