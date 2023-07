Affidata all'ATL Cuneese la gestione dell'ufficio turistico di Garessio [VIDEO]

Si amplia l'offerta turistica del comune di Garessio che ha affidato la gestione del suo ufficio turistico all'ATL del Cuneese.

Oggi, giovedì 13 luglio, nella centrale via Vittorio Emanuele II, il momento istituzionale con le autorità e il taglio del nastro con il sindaco, Ferruccio Fazio, l'assessore alla cultura Paola Carrara e l'assessore Pierandrea Camelia.

Oltre ai vertici dell'ATL del Cuneese, il presidente Mauro Bernardi, il vice Rocco Pulitanò, il direttore Daniela Salvestrin e il consigliere Gabriella Giordano, sono intervenuti a portare il saluto della Regione Piemonte i consiglieri Paolo Bongioanni e Matteo Gagliasso.

"L'ufficio turistico sarà la vetrina di tutto quello che il nostro territorio ha da offrire - ha detto il sindaco, Ferruccio Fazio - dai percorsi per il trekking, alle montagne per poi scoprire il Castello di Casotto. Abbiamo lavorato tanto per promuovere un turismo a 360°, pensiamo alla riapertura di Garessio 2000, che ha ampliato l'offerta anche al periodo estivo e poi, proprio questo fine settimana, aprirà anche la baita del Roccassone".

"L'ufficio turistico è uno strumento indispensabile per comunicare il nostro territorio - ha aggiunto l'assessore al turismo e alla cultura, Paola Carrara - e in questo senso abbiamo cercato di rinnovarci, facendo squadra con l'ATL del Cuneese che ci permetterà di fare rete con le numerose altre realtà del territorio."

"Una vallata punto di riferimento anche per chi arriva dalla Liguria - ha detto il consigliere regionale Mattero Gagliasso - con la nuova gestione del nuovo ufficio turistico si ampliano le possibilità per tutti i tipi di turismo in Valle Tanaro".

"Garessio è una roccaforte montana tra le più gradite - ha evidenziato il consigliere regionale Paolo Bongioanni - che offre percorsi outdoor e proposte di eccellenze gastronomiche. Quella che il Comune ha stretto con l'ATL è una sinergia virtuosa che garantirà accoglienza e professionalità a chi verrà a visitare nostro territorio".



"Si tratta del decimo ufficio turistico che gestiamo direttamente - ha sottolineato il presidente dell'ATL Cuneese Mauro Bernardi - la rete si amplia nel Monregalese e per noi è un tassello importantissimo. Presto apriremo anche lo IAT di Frabosa Soprana, segno che continua il nostro impegno a favore del territorio".

"Garessio ha conosciuto i fasti del turismo di villeggiatura, - ha concluso il direttore dell'ATL Cuneese Daniela Salvestrin - oggi le persone cercano luoghi per fare esperienze e qui potranno trovare davvero offerte interessanti e noi metteremo la nostra professionalità a disposozione per comunicare questo splendido territorio".

Fino a inizio settembre l'ufficio turistico di Garessio, in via Vittorio Emanuele II 148, sarà aperto tutti i giorni, da lunedì a domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.