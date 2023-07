AMelle un soggiorno dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

Dal 14 al 22 luglio 2023 si svolge a Melle, in Val Varaita, un soggiorno organizzato dall'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, in collaborazione con 6 università europee (Münster University of Applied Sciences MUAS, Germania; Institut Superieur d’Agriculture Rhône-Alpes ISARA-Lione, Francia; Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo UNISG, Italia; Warsaw University of Life Sciences WULS, Polonia; Agricultural University of Plovdiv AUP, Bulgaria; University of Oradea UO, Romania), all’interno del progetto finanziato Erasmus+ GOODFOOD.

Il programma estivo – dedicato a studenti e dottorandi nell’ambito delle scienze dell'alimentazione, agricoltura, orticoltura, agroecologia, scienze ambientali - consiste in gite sul campo, workshop e conferenze, e fornirà ai partecipanti conoscenze interdisciplinari di alta qualità, in una vasta gamma di argomenti nell'area dei sistemi alimentari integrati, ad es. alimentazione regionale e tradizionale, Slow Food, sovranità alimentare, località delle filiere alimentari, alimentazione e agricoltura biologica, comunità del cibo.

Ci saranno diverse attività educative, dando anche l’opportunità di sviluppare relazioni interculturali e internazionali con i colleghi di tutte le università sopra menzionate.

Il “campo base” di questa Summer School è il borgo di Melle, Val Varaita.

Il programma prevede il meeting di inizio lavori presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, coordinati dalla responsabile scientifica del progetto Good Food prof.ssa Paola Migliorini, e poi il trasferimento a Melle, dove i partecipanti saranno ospitati presso l’ostello Antagonisti.

Durante la Summer School si visiterà l’orto comunitario Milpa di Piasco, si farà una escursione in Val Mala, per tappa e incontro con lo chef Juri Chiotti presso il suo ristorante Reis, a Melle si conosceranno e degusteranno le birre del birrificio Antagonisti, a Bellino e nella sua vallata i partecipanti seguiranno una attività di foraging di piante ed erbe spontanee con i gestori della Locanda Enventoour, quindi a Busca si visiterà la Fattoria dei Paiei, nuovamente a Melle si studierà la produzione del Toumin dal Mel, formaggio Presidio Slow Food presso l’azienda agricola Roggero e si visiterà il progetto di CSA Cresco (Comunità di Supporto all'agricoltura) tra i territori di Melle e Rossana, per scoprire l’attività e le coltivazioni.

Al termine di ogni giornata i partecipanti condivideranno quanto hanno conosciuto e scoperto in attività di confronto e scambio.