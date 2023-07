Cervasca a fianco dell'Iran nella ribellione: anche l'assessore Martini a Roma per l'incontro con Maryam Rajavi

Con grande emozione ed entusiasmo l'assessore del comune di Cervasca Nadia Martini, delegata dal sindaco Enzo Garnerone, ha accettato l'invito rivolto all'amministrazione comunale da parte del dottor Nikzat (rappresentante della resistenza iraniana a Cuneo) a raggiungere Roma, dove la signora Maryam Rajavi - leader della resistenza iraniana che promette di deporre il regime degli Ayatollah - ieri (mercoledì 12 luglio) è stata ricevuta da diversi iraniani e autorità convenute al Parlamento, tra cui deputati, senatori, la delegazione di donne rappresentanti la commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità Donna _Uomo e la presidente CRPO Maria Rosa Porta.



Numerosi gli iraniani che con coraggio e determinazione hanno manifestato in piazza Santi Apostoli mentre si svolgeva il meeting presso la sala Regina della Camera dei Deputati. "L'ondata di impiccagioni in Iran. La responsabilità dell' Europa ", con moderatore l'onorevole Emanuele Pozzolo, ha visto intervenire gli onorevoli Carlo Cottarelli, Giulio Terzi, Marco Scurria, Giangiacomo Calovini, Gisella Naturale, Lucio Malan, Elisabetta Zamparutti e il politico britannico John Bercow, speaker del parlamento inglese, oltre alla signora Maria Lina Vitturini della Regione Marche e l'iraniana Samira Ardalani. Tutti hanno ribadito l'importanza di continuare la lotta contro il regime iraniano e rimanere uniti e forti, aspettando quel passo falso del regime che sicuramente arriverà.



Anche l'amministrazione comunale di Cervasca condivide i dieci punti del programma della signora Rajavi: rifiuto del governo clericale assoluto, libertà di parola, impegno per le libertà e i diritti individuali, separazione tra religione e Stato, completa uguaglianza di genere, un sistema giudiziario e giuridico indipendente coerente con gli standard internazionali, autonomia per le nazionalità e le etnie iraniane, giustizia e pari opportunità in un economia di libero mercato, protezione e riabilitazione dell' ambiente massacrato sotto il governo dei mullah, un Iran non nucleare privo di armi di distruzione di massa.

Un meteeng così pervasivo che inizia l'avvicinamento del mondo dell' est con quello dell' ovest e sottolinea la grande pericolosità del regime iraniano, una dittatura quindi sbagliata oltre ad essere pericolosa.





Per l'assessore Martini un'altra grande occasione per rappresentare il territorio cervaschese a livello nazionale dopo il summit internazionale tenutosi a Parigi il 1 luglio e l'incontro presso il teatro Toselli di Cuneo del 6 maggio. "Sono lieta di fare parte delle autorità che continuano ad essere vicine al popolo iraniano a lottare per la libertà delle donne e non solo - ha commentato l'assessore - , un onore essere una donna al fianco di donne molto meno fortunate di noi europee e del mondo occidentale. E' stato per me meraviglioso notare sia a Parigi, sia a Roma che indipendentemente dal colore politico, tante autorità di Paesi diversi hanno lo stesso obiettivo: la libertà, perché solo lei può portare alla pace nel mondo, e insieme vogliono proseguire nella lotta in una solidarietà internazionale. È stata per me un occasione importante, in un posto importante".

Durante il suo breve saluto e intervento a Montecitorio, l'assessore ha ribadito, alla signora Rajavi e ai presenti, che la forza delle donne, insieme agli uomini, potrà riuscire ad ottenere la LIBERTÀ, per loro e per il mondo intero perciò insieme dobbiamo continuare. Inoltre "l'entusiasmo e il sorriso che già ci ha mostrato a Parigi, sono speranza per tutti".

Particolarmente interessanti gli interventi degli onorevoli Giulio Terzi, Andrea Cangini e Giorgio Rutelli presso la Fondazione Luigi Einaudi - Aula Giovanni Malagodi giovedì 13 luglio sempre alla presenza della signora Maryam Rajavi che durante l'intervista ha sostenuto che l'Italia può fare molto e crede che i governi occidentali devono perseverare perché tra ieri e questa mattina in Iran ci sono state 13 esecuzioni. Prosegue: "Nello stesso tempo i Paesi occidentali devono e possono aumentare i rapporti per fermare le ingerenze, sa quanto per l' Italia è importante l' abolizione della pena di morte.Con l'aumento dei droni e missili, l'Iran è una minaccia per tutta l'Europa."



Un orgoglio sentire l'onorevole Pozzolo riferire: "È raro riuscire a portare a Parigi rappresentanti di centro, di sinistra, di destra e l'opposizione; ciò dimostra che l'alta politica italiana si può fare e vanno onorate le firme raccolte in una petizione da oltre la metà dei parlamentari italiani che hanno scelto la strada della libertà". L'onorevole ha inoltre dichiarato in un'intervista: "Si lancia un segnale importante, inedito e trasversale. L'Iran, in queste condizioni disumane e criminali, non soltanto va stigmatizzato ma combattuto, combattuto lasciando libero il popolo iraniano e riconoscendo al popolo il diritto di autodifesa rispetto a una teocrazia criminale".



Il Sindaco Garnerone, con lunamministrazione comunale sempre più attenta alle problematiche delle donne, ai femminicidi e alla necessità di libertà, si impegna ad organizzare una serata per sensibilizzare e portare a conoscenza della cittadinanza questo delicato, ma importante argomento.