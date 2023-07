Cinema in valle : quattro proiezioni itineranti per scoprire il territorio

Scoprire a piedi magici angoli delle valli cuneesi e finire la giornata con una serata di cinema all’aperto preceduta da un buffet di prodotti del territorio è l’obiettivo del progetto dell’Associazione Cinedehors che, in collaborazione con associazioni locali ha organizzato quattro serate estive, tutte di giovedi, tra fine luglio e metà agosto.

L’idea è quella di realizzare una rassegna di cinema itinerante in luoghi inediti proponendo un’immersione nel mondo del cinema ma anche nella natura. quattro serate di cinema all’aperto organizzate in luoghi inediti, accompagnate da una passeggiata condotta da guide naturalistiche con l’obiettivo di scoprire la bellezza dei luoghi prescelti per le proiezioni, conciliando l’escursionismo , la mobilità sostenibile e l’animazione culturale con la promozione del territorio montano meno conosciuto delle valli cuneesi e l’allestimento di insolite sale cinematografiche.

“Proponiamo esperienze che vanno oltre la semplice proiezione, perchè crediamo nel cinema come collante di comunità, mezzo universale che può creare inclusione e condivisione, che unisce e ci fa sentire più vicini creando occasioni di confronto e riflessioni intorno a temi necessari.”





Il progetto coinvolge più comuni e più associazioni al fine di creare una rete utile all’organizzazione di eventi anche di grande respiro

Le quattro serate (la prima in Valle Pesio presso Le Baite di Baudinet) prevedono una facile escursione (gratuita) gestita dalle associazioni Gira e tuira, Enjoy Bisalta e Kye+, la degustazione di un buffet ( necessaria la prenotazione) organizzata dalle strutture ricettive e la proiezione di un film( gratuita) introdotto dai registi.

Qui di seguito il programma delle 4 serate

20 luglio Località Baudinet (Comune di Chiusa Pesio)

ore 18.30: Appuntamento presso la Chiesa di S. Lorenzo, Frazione Fiolera

escursione ( 1 ora) accompagnati da “Gira e Tuira”

buffet con prodotti tipici presso le Baite di Baudinet

costo 15 € - obbligatoria prenotazione al 333 3910263 ( Ricky Lussignoli)

ore 21.30: Proiezione “The Valley” di Nuno Escudeiro, con intervento del regista e di alcuni dei protagonisti del film

27 luglio Località Rosbella ( Comune di Boves)

ore 18.00 : Appuntamento presso la Chiesa di San Giacomo, Frazione S. Giacomo di Boves

escursione ( 1.30 ora) accompagnati da “Gira e Tuira”

buffet a cura dell’Osteria Rosbettola

costo 15 € - obbligatoria prenotazione al 333 3910263 ( Ricky Lussignoli)

ore 21.30: Proiezione “A la vita!” di Sandro Gastinelli e Marzia Pellegrino, alla presenza dei registi

3 agosto Località Meschie ( Comune di Peveraghno)

ore 18.30: Appuntamento presso la Chiesa di San Maurizio, Frazione Pradeboni

escursione ( 1 ora) accompagnati da “Gira e Tuira” e “Enjoy Bisalta”

buffet a cura della Baita delle Meschie

costo 15 € - obbligatoria prenotazione al 333 3910263 ( Ricky Lussignoli)

ore 21.30: Proiezione “Il contatto” di Andrea Dalpian, incontro e testimonianze. Saranno presenti gli autori del film e lo staff del Centro Recupero Fauna Selvatica Monte Adone.

Serata 17 agosto Località Rocca Soprana( Comune di Roccaforte Mondovì)

ore 18.00: Appuntamento presso il Santuario di S. Anna di Prea, Località S. Anna di Prea

escursione ( 1.30 ora) accompagnati da “Giua e Tuira” e “KYè +”

buffet con prodotti tipici presso la Baita di Elica

costo 15 € - obbligatoria prenotazione al 333 3910263 ( Ricky Lussignoli)

ore 21.30: Proiezione “Innesti” di Sandro Bozzolo, alla presenza del regista e del protagonista del film.