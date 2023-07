Grande partecipazione al Santuario di Monserrato per il concerto del coro "Voci per Aria"

Sabato 8 luglio il sagrato del Santuario di Monserrato era gremito di persone che hanno accettato l'invito a partecipare alla serata in musica con il concerto del Coro Voci per Aria organizzata dall’associazione Santuario in collaborazione con Consulta Giovani, Aib e Croce Rossa.

Ad esibirsi Voci Per Aria con un repertorio che è andato dal gospel allo swing, dal rock al funky con brani italiani ed esteri totalmente eseguiti a cappella.

Il gruppo nato agli inizi degli anni 2000 con il nome di “coroorchestra” e da anni a questa parte è diventato Voci Per Aria. Il coro è diretto dal maestro Roberto Demo.

Presenti l'Assessore Michela Galvagno e Armando Giuseppe Boaglio.

È sempre un piacere – dicono i Volontari – ospitare in Santuario iniziative che valorizzano Monserrato e la città. Invitiamo tutti a far parte dell'associazione e a proporre iniziative che vadano alla valorizzazione del nostro Santuario cittadino.