Il Roero richiederà l’allargamento della zona Unesco

Martedì 11 luglio a Monticello d'Alba si è tenuta la riunione operativa per analizzare gli adempimenti necessari in ambito di pianificazione territoriale per arrivare a un'estensione della "buffer zone" Unesco ai comuni del Roero (oggi ne fanno parte solamente lo stesso Monticello e Santa Vittoria d'Alba).

Alla presenza degli amministratori e dei tecnici comunali, la riunione si è svolta sotto la regia dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli, con il direttore generale Roberto Cerrato e l’architetto Silvia Soldano della Fondazione Links di Torino per gli aspetti tecnici riguardanti la mappatura del territorio.

In una nota firmata dai Comuni della Sinista Tanaro si sottolinea la volontà degli stessi di "intraprendere il lungo cammino amministrativo di adeguamento in vista dell'ottenimento dell'importante riconoscimento".

L'incontro è anche stata occasione per visitare la mostra fotografica denominata Oasis Photo Contest Roero, sita all'interno del castello di Monticello. Sessanta pannelli con gli scatti più belli del contest: animali, paesaggi e popoli a rappresentare il nostro mondo e le sue meraviglie. La mostra rimarrà aperta fino al 30 luglio. Orari di visita: sabato e domenica con orario 10-12,30 e 14,30-18. La visita della mostra è inclusa nel costo del biglietto per l’ingresso al castello, pari a 7,50 euro (bambini 4 euro). Maggiori info sulla mostra fotografica all' indirizzo: https://www.roerodimonticello.it/.