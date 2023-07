Mondovì, la piscina di corso Europa chiude per un mese

Mentre si attende l'apertura ufficiale della nuova piscina ludico-ricreativa di Sant'Anna Avagnina, prevista per sabato 15 luglio, l'impianto natatorio coperto di corso Europa si prepara per un mese di chiusura.

Per lavori di manutenzione e ferie la piscina sarà chiusa da lunedì 31 luglio a giovedì 31 agosto, come la direzione comunica su un cartello affisso all'ingresso dell'edificio.

Intanto a partire da sabato, la piscina di Sant'Anna, sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19.

Il nuovo impianto natatorio scoperto, per un costo di circa 400 mila euro, finanziato con un contributo di 300 mila euro dalla Fondazione CRC, è stato realizzato in via delle Robinie, nell'area adiacente al complesso polivalente già presente nella frazione. L'inaugurazione istituzionale è in programma la settimana seguente, venerdì 21 alle 18.