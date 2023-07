Nuovo ospedale di Cuneo, i tempi si allungano. Gallo: "Auspichiamo il bando di gara entro fine anno" [VIDEO]

Erano numerosi, stamattina a Savigliano, i sindaci intervenuti all'incontro con l'assessore regionale alla Sanità Genesio Luigi Icardi, che ha fatto il punto sul futuro ospedale di pianura.

Inevitabile che ci fosse qualche domanda su Cuneo e sul suo ospedale, hub per l'intera provincia.

Era presente, infatti, anche il sindaco Marco Gallo, presidente della conferenza dei sindaci per l'Asl CN1.

I tempi si stanno allungando, c'è un ritardo di qualche mese, per ora, sulla tabella di marcia annunciata dallo stesso Icardi, a Cuneo, assieme al presidente Cirio.

Nel frattempo, infatti, si è dimesso il direttore generale dell'AO Santa Croce e Carle, la dottoressa Elide Azzan, assieme al direttore sanitario e a quello amministrativo. Al suo posto un commissario, individuato nel direttore di Amos Livio Tranchida, a cui è toccato un compito molto complesso, che ha richiesto, inevitabilmente, del tempo non preventivato in quel cronoprogramma che stabiliva la convocazione della conferenza preliminare dei servizi nel mese di maggio.

Siamo a metà luglio e di convocazione della conferenza non si parla, perché non ci sono previsioni.

"Siamo in una fase delicata e complessa. L'azienda ospedaliera, assieme ai tecnici della Regione, ha predisposto una serie di osservazioni e aggiustamenti relativi alla parte clinico-gestionale del progetto nonché alla parte contrattuale. Sono state sottoposte al proponente, che dovrà fare le sue valutazioni. La proposta potrebbe anche decadere, qualora non si trovasse l'accordo", ha specificato l'assessore Icardi.

L'ingegnere Sandro Petruzzi, dirigente in direzione Sanità della Regione Piemonte, ha voluto ribadire come questa contrattazione sulla base delle richieste dell'azienda ospedaliera sia "fisiologica in un progetto di questa complessità. E' necessario che il progetto sia adeguato e questa contrattazione è del tutto normale".

Con la conseguenza che i tempi si stanno quindi allungando.

Il sindaco di Busca Marco Gallo ha auspicato, a nome dei sindaci del territorio ma ancor prima da cittadino e fruitore dei servizi sanitari, che nel frattempo vengano mantenuti i servizi e che l'iter prosegua con il bando di gara entro fine 2023.

Difficile che possa succedere, perché il bando era previsto per ottobre 2023. Ed è probabile che si andrà ben oltre i due mesi di ritardo.

