Rifreddo, tutto pronto per la grande festa patronale di San Luigi Gonzaga

Dopo le fortunate e partecipatissime edizioni degli ultimi anni torna dal 14 al 18 luglio la festa patronale rifreddese di San Luigi Gonzaga. Ad organizzarla sarà ancora una volta la numerosa e brillante Pro Loco con l’immancabile collaborazione della parrocchia e del Comune. Davvero ricchissimo il programma dei cinque giorni che vanno dal venerdì al martedì. Si comincia venerdì sera con l’inaugurazione della mostra “Ombra e luci sul Monviso presso il centro incontri San Rocco, mentre nella Tendostruttura presso Il campo sportivo parrocchiale ci sarà il Pizza party e la serata in musica con Ebo Dj, Divina Show con "80 VOGLIA DI '90 2000" e per concludere Raf Enjoy e Mc Doghy. Sabato Dalle ore 12 pranzo presso il “Monviso Cafè” e al pomeriggio ci saranno i giochi per bambini, la gara alle bocce ed il Nutella party mentre alla sera grande cena a Base di porchetta (prenotazione al 3473336884 - Sandro) con a seguire “Tutti a 90" con Paul Scaletta, special guest Matteo Dianti.



Domenica, invece, al mattino saranno protagoniste le celebrazioni religiose con la consegna del sonetto al gruppo della protezione civile ANA di Rifreddo. Alle Ore 13,00 “Pranzo dei Priori della Festa” aperto a tutti e alle 17 Esibizione di Ginnastica Ritmica del ASD Relevè con i gruppi ritmica Rifreddo e Revello. Alla sera gran costinata a partire dalle ore 20 e poi alle ore 21 spettacolo musicale dei "Trelilu" direttamente dal loro tour "Mutandem” con raccolta fondi a favore Dell’associazione U.G.I. (Unione Genitori contro il tumore dei bambini). Lunedì al pomeriggio di nuovo bocce protagoniste mentre alla sera tutti a danzare al ritmo dell’orchestra di Sonia de Castelli e Enzo Allasino.



Martedì si apre alle 20.00 con la Cena dell’amicizia a base di paella di carne e di pesce per poi lasciare spazio allo spettacolo pirotecnico. Va inoltre messo in evidenza che durante tutto il periodo dei festeggiamenti saranno attivi un attrezzatissimo punto di somministrazione bevande sotto il padiglione ed un grandioso Luna park. Per conoscere nel dettaglio tutte le iniziative ed avere maggiori informazioni si può consultare la pagina Facebook e Instagram della Proloco di Rifreddo oppure contattare i numeri 345/0114071 e 345/4638766.