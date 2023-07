Tributo del Caffè Letterario di Bra a Milan Kundera e l’invito a scoprirlo o rileggerlo

Nato nel 1929 a Brno, in quella che all’epoca era la Cecoslovacchia, era un uomo schivo, che preferiva parlare attraverso la scrittura, misurata e potente. La sua leggerezza consisteva nella narrazione di vicende personali e sentimentali attraverso il romanzo-saggio, l’unico in grado di coagulare perfettamente i due aspetti.

Come sempre, in seguito alla morte di un grande autore, parte la corsa a scoprirlo e a riscoprirlo. Il Caffè Letterario di Bra inizia dal suo capolavoro “L’insostenibile leggerezza dell’essere”, che racconta la vita attraverso i drammi dei suoi quattro protagonisti. Conosceremo Tomas, un chirurgo di fama che ha perso il lavoro, la sua compagna Tereza, una fotografa che lui ama, ma questo amore non è abbastanza per fargli rinunciare alle sue amanti, tra cui Sabina, una pittrice che a sua volta ha un altro amante, il professore universitario Franz.