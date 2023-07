Valle Po, tutto pronto nella borgata Ciampetti di Ostana per i festeggiamenti dedicati alla Madonna del Carmelo

In occasione della festa della Madonna del Carmelo, nella borgata Ciampetti di Ostana, la Pro Loco ha organizzato, sabato 15 e domenica 16 giugno, i festeggiamenti presso la Cappella a lei dedicata.

La festa prenderà il via sabato 15 luglio, alle 16, con la celebrazione della Messa, nella Cappella dedicata alla Madonna, e la consueta processione per le vie della frazione.

Alle 21 è in programma un concerto di musica occitana con il gruppo “Encà sonar”, in cui si potrà ballare nella struttura predisposta vicino al campo da bocce della borgata.

L' ingresso è gratuito.

Dalla Pro Loco fanno sapere che per motivi di sicurezza, vista l’impossibilità di attenersi alle normative vigenti, anche quest' anno, come già nei precedenti, si dovrà rinunciare al consueto falò.

Domenica alle 13, si terrà il pranzo in onore della Madonna dei “Fucili”, composto da 2 antipasti, porchetta e patatine, formaggi, frutta dolce e caffè, bevande incluse al costo di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini dai 5 ai 10 anni (gratuito per i bambini sotto i 5 anni).

Per questioni organizzative la prenotazione per il pranzo è obbligatoria ai numeri 347-7154691 o al 333-2794511.

Nel pomeriggio di domenica, a partire dalle 15, si potrà danzare sulla pista da ballo con le note del “Liscio” di Dj Enzo.