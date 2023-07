Commosso addio a Franco Nasi, stimato dentista del Saluzzese

Un ricordo commovente, pieno di affetto e riconoscenza, scritto dal chirurgo oncologo Corrado Lauro, affidato alla sua pagina Facebook, condiviso con profonda commozione da tantissime persone, piange la morte di Franco Nasi, avvenuta ieri mercoledì 12 luglio alle Molinette di Torino, dopo l’ultimo atto generoso della sua vita: la donazione di organi. “E l'epilogo più normale per la tua storia dedicata agli altri. hai curato il sorriso e spesso anche l'animo di un'intera comunità” - scrive Lauro.

Franco Nasi aveva 61 anni. Medico dentista, aveva iniziato la professione a Sanfront, suo paese natale, per poi aprire oltre trent’anni fa, uno studio dentistico a Saluzzo con il collega Federico Guanciali e, insieme dare vita 12 anni orsono all’“Odontoiatria Saluzzese”, clinica dentale in via Torino, dove Nasi si occupava prevalentemente di chirurgia orale e implantologia.

“E’ un fulmine a ciel sereno. E’ una grande perdita per me sia professionale che umana per la lunga storia di amicizia e lavoro che ci ha uniti - le parole di Guanciali.

Stimato da colleghi e pazienti come dentista preparato, appassionato di Medicina, era amato come persona per la grande sensibilità e generosità.

Era amante “del bello, dell'arte, del buongusto, demiurgo di creature in legno” si legge nel ricordo.

Aveva la passione per il legno e i mobili d’epoca che ha coltivato fin da bambino, ereditandola in famiglia dal padre, noto mobiliere del Saluzzese, morto giovane e del quale Nasi ha raccolto la responsabilità di essere di aiuto alla famiglia.

Amava la vita e aveva rispetto della vita in tutte le sue manifestazioni, amava in particolare gli animali a cui ha dedicato molto tempo in questi anni, dai volativi ai roditori, ai gatti randagi a cui ha dato aiuto e chiesto aiuto, per il cui soccorso si adoperava, grazie anche alle sue competenze chirurgiche.

Ha seguito, in questo amore per loro, la moglie Cristina Dalmasso, riferimento come grande volontaria, sempre in aiuto ai mici di strada.

Le eventuali offerte in ricordo di Franco Nasi andranno a sostegno di iniziative a favore degli animali.

Con la moglie lascia il fratello Andrea Nasi chirurgo maxillo-facciale all’ospedale di Cuneo e la sorella Marina.

I funerali avranno luogo sabato 15 luglio alle 10 nella chiesa parrocchiale di Sanfront, il rosario sarà recitato domani alle 20,30 nella stessa chiesa.