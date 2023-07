Aperto da poche settimane, l’Agriturismo Agli Ulivi di Saluzzo è già un must

Alessandro Corno si è innamorato subito del luogo e, insieme al papà Elio, ha realizzato una notevole ristrutturazione fino a ricavarne l’attuale location, dai dettagli pregiati e immersa nel verde, con una meravigliosa vista sulla pianura saluzzese. Si raggiunge salendo da Via San Bernardino, fra Saluzzo e Manta, per poche decine di metri.

L’Agriturismo Agli Ulivi ha una bella e ampia corte dove poter mangiare all’esterno. All’interno si trovano la sala, la cucina e, al momento, 2 bellissime camere finemente curate, di cui una dotata di idromassaggio privato e l’altra di sauna, già riservate per la stagione soprattutto a turisti stranieri.

Completa la struttura un bel laghetto naturale in cui alcune oche si godono la freschezza, e le cui acque vengono usate per l’irrigazione dell’orto.

In progetto un parco bici elettriche per consentire ai villeggianti di raggiungere il centro cittadino.

Nella gestione, insieme ad Alessandro, la giovanissima figlia Beatrice con il compagno Gianluca che, con grande passione ed entusiasmo, curano ogni momento della vita dell’agriturismo, dalla coltivazione dell’orto e degli ulivi, all’accoglienza degli ospiti, alla scelta dei prodotti da proporre che siano in linea con la filosofia del locale.

In una parte dei quasi 20.000 mq su cui si estende la proprietà, sono stati piantati 200 ulivi, anch’essi rigorosamente coltivati seguendo un protocollo biologico e, nel rispetto dei tempi lenti ma naturali, forniranno l’olio alla tenuta. Qui è anche possibile passeggiare per respirare forza, bellezza e serenità che solo questi alberi sanno regalare.

Circa 25 i coperti, così da poter coccolare bene ogni ospite, e un menù tratto dalla tradizione piemontese in cui le varie proposte dello chef conducono ad un’autentica esperienza culinaria territoriale. Infatti, oltre ai prodotti freschissimi dell’orto, la lista dei fornitori è di eccellenza: carni Paolo Bertea, salumi e carni di suino Affettè, vari prodotti di San&Bun, formaggi dei caseifici artigianali Ferrero e Valform. La carta dei vini ospita i migliori vini piemontesi.

Non per ultimo, in queste calde serate estive, si può raggiungere la struttura anche solo per godersi un gustoso aperitivo con vista, e sono già in tantissimi i saluzzesi che hanno scelto di recarsi “Agli Ulivi” per trascorrere delle piacevolissime serate in allegria e gusto.

Agriturismo Agli Ulivi - Via San Bernardino 46- Saluzzo (CN) - Tel 347.9587414

www.agriturismoagliulivi.it