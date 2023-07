Vacanze estive a Sorrento: come arrivare a destinazione

Le scelte per le vacanze estive sono infinite, che si voglia andare al mare o in montagna. Le coste del Bel Paese sono variegate e tutte da apprezzare, tra sabbia fine, litorali rocciosi e mare cristallino. Senza dubbio alcune sono più rinomate di altre per la loro specialità paesaggistica e naturale e per il punto in cui si trovano. Tra queste spicca la penisola Sorrentina che collega l’amatissima Napoli con Sorrento per scendere poi verso sud lasciando il testimone nelle mani della Costiera Amalfitana. Una lingua di terra che si affaccia sul Golfo di Napoli che non ha eguali, emblema per le vacanze di tantissimi turisti, italiani e stranieri.

Il centro più grande e rinomato della penisola Sorrentina è appunto Sorrento, il cuore nevralgico della zona, il più ambito da ogni tipo di turista. Non solo bellezze naturali ma anche il fascino di una storia antica che affonda le radici fin al tempo degli Etruschi, per poi passare dai Romani, ai Bizantini, fino ai Normanni. Una terra ambita dai popoli di ogni dove e che oggi mostra ancora i segni di origini e tradizioni diverse.

Tra i simboli della cittadina, Villa Silvana, in stile liberty: qui dalla sua magnifica terrazza si può ammirare tutto il golfo e lungo i suoi giardini si possono fare piacevoli camminate immersi nel verde tra palme, camelie, agave, aloe, piante grasse e tante altre meravigliose specie vegetali. E poi il mare in tutta la sua semplicità ed il suo splendore.

Raggiungere Sorrento non è difficile. Le opzioni tra le quali valutare sono diverse, dall’auto agli autobus, scelte che in estate risultano però molto confusionarie, passando per la Circumvesuviana: un treno regionale che da Napoli arriva proprio fino a Sorrento fermandosi in ogni paesino. Scelta di fascino ma che richiede diverso tempo. Di gran lunga più comoda, veloce e tranquilla, risultano, invece, gli aliscafi per Sorrento di Alicost che in pochissimo tempo, partendo da Salerno e dalla Costiera Amalfitana, portano a destinazione. Si viaggia tutti i giorni, anche nel corso dei festivi, con più corse, godendo anche di una vista meravigliosa e unica sul Golfo.

L’aliscafo è prenotabile online, in poco tempo, così da poter essere già muniti di ticket da presentare al check–in per ottenere il pass valido ai fini dell’imbarco e di saltare le lunghe file che si creano ai porti soprattutto in estate. Nel corso della prenotazione è possibile segnalare la presenza di animali che possono salire a bordo e dei bambini che da 0 a 3 anni non pagano il biglietto, mentre quelli da 3 a 12 anni godono di una tariffazione agevolata.