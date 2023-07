A Cuneo torna, in versione estiva, il Sanrito Festival

Il ricordo del Sanrito Festival torna a Cuneo con una ventata estiva grazie a tre date in città dei primi tre classificati dell’edizione 2023.



La cantautrice toscana alt-R&B/soul Viola Violi, all’anagrafe Viola Rossi, apre domenica 16 luglio alle 21.30 il 317esimo viaggio della Birrovia Vecchia Stazione. Si esibirà accompagnata dal talentuoso tastierista Tommaso Sorba che, oltre i suoi numerosi progetti artistici, fa parte della Sanrito Orchestra.



Prenotazione tavoli cena concerto al +393770247834.



Giovedì 27 Luglio alle ore 22. un flow che oscilla tra brani acustici, mistici, intimi e “ritmi ignoranti” inonderà lo spazio di Zoé in città: Fausia, cantante e autrice, e Mano Manita, polistrumentista e cantautore, istintivi ricercatori di formule magiche e giochi di parole da cantare.



Programma completo https://zoeincitta.it/programma-2023/.



Il Festival Musica & Pace si terrà il 30 luglio e dal 2 al 5 agosto in piazza Foro Boario con 5 serate musicali e ospiti di rilievo. L'iniziativa è promossa dall'associazione benefica Prohumanity e da Open Baladin.



Programma completo https://www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/festival-musica-pace.



Venerdì 4 agosto alle ore 20 Niccolò Maffei, aprirà il concerto di Francesco Baccini sul palco del Festival Musica e Pace in Piazza Foro Boario. Sarà accompagnato da Nicolò Bottasso trombettista e violinista multiforme elemento della Sanrito Orchestra.