Giovani acrobati, clown e giocolieri "invadono" Savigliano con la magia del circo

Un'acrobatica e colorata invasione quella che sta vivendo la città di Savigliano, che ospita quest'anno Il Ruggito delle Pulci, festival internazionale di arti circensi di artisti under 20 in arrivo da tutta Italia e anche dall'estero.

Il festival è ideato e organizzato dalle scuole di circo “Fuma che 'nduma” e patrocinato dal Comune di Savigliano, che ha messo a disposizione l'area di via degli Studi, dove è stato allestito lo chapiteaux e dove alloggiano, nelle tende, gli oltre 150 partecipanti, oltre all'ala polifunzionale di piazza del Popolo, base logistica e mensa, dove decine di volontari si alternano per la preparazione dei pasti.

Una grande macchina fatta di volontariato e di amicizia, dove ogni giorno i ragazzi partecipano a laboratori circensi, danno una mano in cucina, preparano gli spettacoli e si esibiscono, la sera, per il pubblico e per quanti vogliano respirare il clima un po' folle del circo.

Ieri sera si sono esibiti dei giovani e talentuosi artisti delle scuole di circo di Cuneo, Perugia e Udine, facendo divertire il numeroso pubblico presente. Non è mancato, sul finale, il grazie di Giuseppe Porcu a chi rende possibile, con il suo appoggio e con l'aiuto concreto, un evento unico nel panorama nazionale e non solo.

La settimana circense terminerà domenica mattina, quando verranno smontate le tende e i partecipanti torneranno a casa. Ma fino a sabato sono in programma spettacoli e iniziative.

Giovedì 13, sempre alle 21.30, “creazione estemporanea”, uno spettacolo circense «creato da 0 a 100, in tre giorni, da artisti che non si erano mai visti prima» (prenotazione obbligatoria).

Si prosegue venerdì 14 luglio alle 21.30 (prenotazione obbligatoria) – con “... etti di circo”: cabaret di professionisti e giovani artisti con musica dal vivo.

Finale, sabato 15, alle 18 (ingresso libero) e alle 21.30 (prenotazione obbligatoria) – con il Gran galà: cabaret con artisti professionisti.

Le prenotazioni possono essere effettuate tramite Whatsapp al 353. 4537803